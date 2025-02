Assenza Sinner, clamoroso annuncio in diretta

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è uno dei protagonisti indiscussi del tennis mondiale e in un modo o nell’altro – che giochi o che sia semplicemente lontano dal campo da gioco – continua a far parlare di se. L’altoatesino ha vinto quest’anno gli Australian Open confermando di essere il più forte, almeno quando si tratta di giocare sul cemento.

Sinner questa settimana ha raggiunto le 36 settimane in vetta al ranking, raggiungendo la posizione del grande rivale Carlos Alcaraz. Lo spagnolo sta provando a reagire e crescere ma quando si tratta di affrontare il fenomeno azzurro diventa dura per chiunque e lo stesso murciano ha confermato che in questo momento Sinner è assolutamente il migliore al mondo.

Per questo e per tanto altro sicuramente Alcaraz – e gli altri concorrenti – avranno gradito l’assenza di Sinner dal torneo di Rotterdam con Jannik che difendeva il titolo ma che è deciso di dare forfait dopo la vittoria agli Australian Open e un calendario che appariva sicuramente rovente. Per questo l’azzurro non ha partecipato a Rotterdam, torneo che alla fine ha vinto Alcaraz battendo l’australiano Alex De Minaur in tre combattuti set. I due hanno parlato a fine match e non poteva mancare riferimento all’attuale numero uno del tennis mondiale, Alcaraz è apparso anche infastidito.

Jannik Sinner e la sua assenza, quando torna in campo?

Alcaraz ha vinto cosi il suo primo titolo su cemento indoor, una superficie dove ha spesso sofferto e dove invece Sinner adora giocare. Nella consueta conferenza stampa post gara Alcaraz ha parlato anche dell’assenza di Sinner, vincitore in Olanda lo scorso anno e con un ghigno – che ha dato tante interpretazioni in queste ore – ha commentato. “Non mi è mancato Jannik durante questa settimana, ma sarebbe stato molto positivo per il torneo se fosse venuto, anche se capisco le sue ragioni”, ha dichiarato lo spagnolo.

L’assenza di Sinner ha creato grande delusioni tra i tifosi Orange e ora tutti attendono il rientro in campo del fenomeno azzurro che – a meno di colpi di scena – tornerà direttamente nel torneo di Doha dove saranno presenti tutti i big e dove ci sarà un ricco montepremi. Si giocherà sempre su cemento e per questo motivo l’azzurro resta il favorito numero uno alla vittoria finale.

Anche questa settimana Sinner resterà fuori e i tifosi non vedono l’ora di rivederlo in campo.