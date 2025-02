Totti-Blasi, ci risiamo: il gesto in diretta lascia tutti a bocca aperta

Tra le love story più famose della storia del calcio italiano c’è senza dubbio anche quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha appassionato milioni di fan. Dopo 17 anni di matrimonio infatti i due hanno annunciato la loro separazione, innescando un polverone mediatico che li ha fatti finire per mesi sulle prime pagine dei giornali di gossip.

La fine di una relazione così duratura e mediaticamente esposta fa inevitabilmente rumore, considerando tutti i vari risvolti emersi e la ‘guerra’ tra i due ancora in atto. Un legame che ha dato alla vita ben tre figli, Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016), ma che alla fine si è concluso nel modo peggiore.

La ferita è ancora aperta e gli strascichi sono evidenti, anche dalle parole recenti della stessa Ilary Blasi. La conduttrice televisiva non ha infatti fatto mistero del periodo difficile che ha attraversato, prima poi della rinascita.

La showgirl romana ha parlato ai microfoni di ‘Grazia’ ammettendo di aver fatto fatica ad accettare l’accaduto, soprattutto alla luce dell’esposizione mediatica della vicenda: “Girare la serie Unica è stata l’esperienza più difficile che ho fatto. Mi costò parlare a cuore aperto, ma o hai il coraggio di aprirti, oppure non ha senso”.

Esplode di nuovo la bomba tra Ilary Blasi e Totti: arriva la stoccata

La fine di una love story lascia inevitabilmente ferite aperte, ma quando si tratta di personaggi famosi, seguiti da milioni di fan in tutta Italia è ancora più complesso da gestire. Tanti i risvolti della conclusione del rapporto tra Ilary e Totti, che ora stanno ricostruendo le rispettive vite insieme ad altre persone.

Entrambi stanno voltando pagina con la stessa Ilary che nel corso dell’intervista non ha però perso occasione per lanciare una stoccata indirizzata all’ex capitano della Roma: “Ho sempre fatto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui (Totti, ndr) per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto…”.

Un’autentica bordata quella lanciata da Ilary Blasi che non ha evidentemente alcuna intenzione di un ritorno di fiamma ricucendo l’enorme strappo che si è venuto a creare: “Io non vivo il passato, vivo il qui e ora, e sono proiettata nel futuro”.

Il futuro è quindi l’unica strada percorribile per entrambi: da una parte Ilary Blasi e dall’altra Totti per un destino che dopo una vita passata insieme ha deciso di separarli.