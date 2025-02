Lavare i denti, meglio in pochi secondi o in 5 minuti? Il 90% sbaglia e corre dal dentista

Lavare i denti è fondamentale per mantenere una buona salute orale e prevenire una serie di problemi. Aiuta la prevenzione della carie, lo spazzolamento infatti, rimuove i residui di cibo e la placca batterica, evitando la formazione di carie. Preserva la salute delle gengive, evitando la formazione di placca che può causare gengiviti e, se trascurata, parodontiti, che possono portare alla perdita dei denti.

Ma non è tutto, perché una corretta igiene orale aiuta a mantenere l’alito fresco, eliminando batteri e i residui di cibo che provocano alito cattivo. Infine, spazzolare i denti in modo corretto è la giusta prevenzione di problemi più gravi, come malattie gengivali avanzate che possono influire sulla salute generale, aumentando il rischio di problemi cardiaci e diabete. Quindi, è un dettagli fondamentale e come tale non dovrà mai essere trascurato.

Quanto tempo impiegare mentre lavi i denti? La risposta nessuno la immagina

Per avere una corretta igiene orale, l’ideale è lavarsi i denti almeno due volte al giorno con un dentifricio al fluoro e usare il filo interdentale per una pulizia più profonda. Ma basta davvero tutto questo per mantenere sempre un sorriso perfetto? La risposta è…ovviamente no! E ciò che farà la netta differenza è il tempo impiegato per lavare i denti. Infatti, c’è chi è solito fare una spazzolata veloce di pochi secondi e chi invece passa minuti interi a pulire fra un dente e l’altro.

Ma per essere certi di fare la cosa giusta, qual è il tempo migliore da impiegare per lavare i denti? La risposta arriva direttamente dagli esperti che affermano con certezza che una buona igiene dentale prevede uno spazzolamento di almeno due minuti. Quindi, niente passatina veloce, né tanto meno minuti interi passati con lo spazzolino in bocca. 120 secondi sono sufficienti per rimuovere tutto lo sporco.

Ma non è tutto, stando sempre a quanto raccomandano gli esperti, prima di lavare i denti si dovranno aspettare almeno 20 minuti dopo i pasti. Questo passaggio, permette alla saliva di agire e di rimuovere i residui di acido presenti nei cibi, inoltre se si sono assunte bevande zuccherate o gassate, il tempo di attesa dovrà essere di circa 40 minuti. Infine, per rendere il tutto perfetto, è importante ricordare di spazzolare i denti avanti, indietro e soprattutto non dimenticare mai la lingua.