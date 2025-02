Djokovic commuove il mondo del tennis, rivelazione bomba: “Mi vergogno”

24 titoli del Grande Slam, oltre 400 settimane in vetta al ranking e una serie incredibile di successi. Il numero uno al mondo Novak Djokovic si trova ormai verso la fine della sua carriera e per molti dovrebbe salutare in questo momento dove è al momento numero 8 al mondo e resta comunque abbastanza competitivo. Nole ha vinto di meno rispetto ai suoi standard nell’ultimo anno e mezzo anche se ha conquistato comunque i giochi Olimpici di Parigi.

L’oro era uno dei pochi risultati che mancava alla sua strabiliante carriera ed ora è riuscito ad ottenere anche quello, numeri fantastici e Djokovic – appena tornato dopo uno strappo che rischiava di condizionare la sua stagione – non ha alcuna intenzione di mollare ed è pronto a tornare in campo e provare a vincere il suo 100esimo titolo, a partire dal torneo di Doha.

Qui Djokovic sfiderà Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in questo momento i due tennisti più forti al mondo e il serbo non vuole mollare e vuole provare ancora a vincere e sorprendere tutti. In vista del torneo qatariota dove Nole proverà a vincere il titolo numero 100 in carriera e fare l’ennesimo incredibile e straordinario risultato. Djokovic si è raccontato ai fan ed ha chiarito l’ennesima verità.

Novak Djokovic è chiaro: arriva l’annuncio prima di Doha

Il campione balcanico ha chiarito il suo pensiero e spiegato: “Perchè io gioco ancora? In generale il motivo principale è che amo questo sport. Per quanto possa sembrare strano durante una partita si attraversano milioni di emozioni, alcune sono belle ed alcune invece meno. Vivi tanti dubbi ed hai a che fare con rabbia e con enormi critiche”. Spesso Djokovic è finito nella bufera per dichiarazioni e comportamenti particolari e il tennista ha chiarito:

“A volte mi vergogno di ciò che posso fare e di come mi comporto ma sono orgoglioso di comportarmi in maniera piuttosto umana e stringendo sempre e in ogni caso la mano al mio avversario, sono orgoglioso di poter vivere tutto questo e penso che questi siano i valori dello sport, il motivo per cui le persone si identificano con i giocatori nello sport individuale”.

Djokovic non vuole fermarsi e punta ancora diversi obiettivi, il 100 torneo, la vittoria del 25 titolo del Grande Slam e tanto altro, i numeri dicono che siamo solo all’inizio.