Addio Carlos Sainz, subito un colpo di scena per il Mondiale 2025!

La stagione di Formula Uno è alle porte e si preannuncia più interessante che mai. In primo luogo la lotta per il Mondiale vede diverse squadre in competizione, da Max Verstappen campione in carica fino alle McLaren e le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, senza dimenticare la Mercedes. Chi esce sconfitto già in partenza è sicuramente lo spagnolo Carlos Sainz.

Il pilota ha lasciato la Ferrari ed è stato sostituito dal pluricampione Lewis Hamilton, una scelta che ha diviso i tifosi e non tutti l’hanno approvata allo stesso modo. Sainz ha fatto bene nell’ultimo Mondiale, ha vinto delle gare ed ha spesso lottato fianco a fianco con il suo compagno di squadra Leclerc, nonostante una vettura non cosi competitiva. Eppure questo cambio lo fa uscire sconfitto e alla fine il pilota spagnolo dovrà ripartire dalla Williams.

Ci ha provato in tutti i modi, si è parlato di un passaggio in Red Bull o in Mercedes ma alla fine le scuderie hanno fatto altre scelte e Sainz dovrà ripartire. Non una bella notizia in quanto almeno sulla carta la Williams partirà piuttosto dietro e dovrà lottare molto per avvicinare la Ferrari e tutte le big. Intanto Sainz ha preso una decisione ufficiale, lo ha anche sottolineato mediante i propri social.

Carlos Sainz e la svolta ufficiale: cambia tutto stavolta

Cambia vettura e cambia anche casco. Carlos Sainz Jr riparte dalla Williams e cosi dice definitivamente addio anche allo storico casco rosso che indossava a Maranello. Non è una scelta obbligatoria ma spesso i piloti usano il colore dello stesso colore della vettura e cosi dal rosso si passa al blu dell’azienda di Grove negli ultimi anni.

Non sarà semplice per Sainz ripartire dal basso e dover competere nelle parti basse delle classifica. Sainz userà uno speciale casco con il disegno classico (già lo aveva prima) con i colori della sua Spagna, tanto giallo e solo qualche piccola striscia di rosso. Ma il casco sarà blu e il campione iberico ha postato questo nuovo dettaglio attraverso i propri canali social, pubblicando e mostrandolo a tutti. Ecco il nuovo casco dello spagnolo:

A fresh look for a new challenge. Ready @WilliamsRacing!💙 pic.twitter.com/qGDC1yCerw — Carlos Sainz (@Carlossainz55) February 13, 2025

La stagione è alle porte e uno degli obiettivi di Sainz è dimostrare alla Ferrari di essersi sbagliata, nella decisione di puntare su Lewis Hamilton e non su di lui.