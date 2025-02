Serie A, rescissione ufficiale con un ex della Nazionale: è finita

È finita un'altra avventura in Serie A per un ex centrocampista anche della nazionale che vive un momento delicato della sua vita sportiva

Si chiude dopo poco più di due anni e mezzo l’avventura di un ex giovane promessa della Serie A con un club che attualmente milita proprio in massima serie.

Si tratta di Daniele Baselli che ha rescisso ufficialmente il proprio contratto col Como, società nella quale era arrivato nell’agosto del 2022 come rinforzo di esperienza per una squadra che ha fatto la cavalcata dalle leghe minori fino appunto alla Serie A attraverso un progetto ambizioso e che punta verso traguardi e vette sempre più elevate.

Non ne farà parte però il centrocampista classe 1992, falcidiato dagli infortuni e relegato a meno che comprimario in questa annata con i lariani nella quale aveva messo a referto appena due presenze in A e una in Coppa Italia, arrivate tutte ad inizio stagione.

Solo 23 minuti complessivi in campionato, 22 dei quali alla prima giornata contro la Juventus. Poi l’oblio nella stagione di Baselli, colpito da una serie di problemi fisici invasivi e penalizzanti per quello che poteva essere il suo percorso a Como. L’ex torinista al contrario è stato maggiormente presente nelle scorse due annate passate in Serie B, seppur con un minutaggio totale non troppo elevato.

Serie A, arriva la rescissione di Baselli: è tutto finito

Le strade di Baselli e del Como si separano in questa prima parte di febbraio con un messaggio d’addio secco da parte del calciatore che recita: “Grazie Como, grazie lariani”.

A seguire un paio di giorni fa è arrivato il comunicato ufficiale della società biancoblu che insieme a Baselli ha salutato anche Chajia: “Como 1907 comunica la rescissione consensuale del contratto con i calciatori Daniele Baselli e Moutir Chajia. L’esperienza e la leadership di Daniele sono state fondamentali per guidare la squadra nei momenti cruciali del percorso dei Lariani verso la Serie A, mentre la creatività e la qualità in attacco di Moutir hanno aggiunto ulteriori prospettive sul campo. Entrambi i calciatori hanno giocato un ruolo fondamentale nel nostro cammino verso la promozione in Serie A, contribuendo al successo del club con 97 presenze complessive”.

Infine il Como ha concluso con i ringraziamenti: “Il Club li ringrazia sinceramente per la loro dedizione e il loro contributo in maglia BiancoBlu e augura loro il meglio per il futuro”.

Ora si apriranno le forte di un altro tipo di futuro per Baselli che ad inizio carriera era visto come una promessa pronta ad esplodere tra Atalanta e Torino, tanto da collezionare nel 2018 anche l’esordio in Nazionale.