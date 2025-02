Michael Schumacher, scelta strappalacrime: se ne va un altro pezzo di cuore

La storia della Formula 1 passa dal nome di Michael Schumacher. Un altro pezzo leggendario legato al campione sta per tornare protagonista

Quando si pensa al motorsport ed in particolare alla Formula 1 la mente non può che andare a Michael Schumacher. Il nome del leggendario pilota teutonico è scolpito nella pietra alla luce degli straordinari successi che hanno costellato una carriera da capogiro.

Il tedesco ex Ferrari è entrato nel cuore di generazioni e generazioni di appassionati di motori. Dai tifosi italiani, grazie ai cinque mondiali vinti a Maranello, fino a tutti gli altri, rivali compresi che ne hanno potuto apprezzare le gesta, il talento e lo straordinario carisma. Schumacher è una figura leggendaria della storia della F1, e non solo per i sette titoli mondiali vinti.

Icona di sport a livello planetario, il tedesco classe 1969 ha visto la propria vita prendere una svolta terribile ed inaspettata il 29 dicembre 2013 con il tragico incidente sulle nevi di Meribel che ha stravolto la sua esistenza. Da anni infatti vive in condizioni che restano avvolte nel mistero in virtù del muro di privacy alzato dalla moglie Corinna e dalla stretta cerchia di familiari e amici che può accedere alla sua persona.

Da tempo è un Michael Schumacher diverso, per il quale i tifosi non hanno mai smesso di pregare sperando di ricevere notizie positive sul suo conto dopo tanta sofferenza. Intanto a proposito di novità relative al sette volte campione di F1 è il momento di cambiare scenario per una sua vecchia ‘fiamma’. Il riferimento è alla Benetton B191-08 del 1992.

Michael Schumacher, è addio: all’asta la Benetton B191-08 del 1992

La Benetton B191-08 sarà battuta all’asta il prossimo 27 febbraio finendo quindi nelle mani di un nuovo proprietario.

Con la vettura in questione Michael Schumacher disputò le prime tre tappe della stagione 1992, la sua prima completa in Formula 1. Il campione tedesco sulla stessa macchina conquistò anche un quarto posto in Sudafrica prima di passare al B192 dalla gara di Barcellona, quarta tappa di quella stagione.

Un pezzo pregiato della collezione dell’Indianapolis Motor Speedway Museum sarà quindi ceduto all’asta, ed avrà un valore affettivo anche particolare visto che ha avuto modo di guidarla un campione come Schumi. Il suo valore di mercato si aggira tra i 600mila dollari e il milione ma non sarà certamente un record dal punto di vista della vendita.

Qualche settimana fa infatti a Ferrari 250 LM e poi la Mercedes W 196 R sono state battute rispettivamente per le cifre monstre di 34 milioni 880 mila euro e 51 milioni.