Dopo i tappeti anche le tende in casa non sono più alla moda: ecco l’alternativa che farà impazzire tutti

Come sostituire in casa le classiche tende con un'alternativa pratica e funzionale: è questa l'idea di tendenza che tutti stanno amando.

Le tende in casa sono elementi d’arredo tessili utilizzati per coprire finestre, porte o separare ambienti. Non sono solo belle da vedere, ma svolgono anche diverse funzioni di una certa importanza. Grazie al loro utilizzo infatti, si potrà filtrare la luce naturale, evitando eccessiva luminosità o proteggendo dalla luce diretta, inoltre, garantiscono la giusta privacy impedendo la vista dall’esterno e rendendo l’ambiente più riservato.

Un’altra funzione importante delle tende è ovviamente la possibilità di decorare gli ambienti donando quel tocco di colore, rispettando il proprio gusto personale e l’arredamento già presente in casa. Infine, alcuni tipi di tende aiutano a mantenere la temperatura interna e riducono i rumori. Insomma, non sono solo belle da vedere, ma sono anche incredibilmente funzionali, motivo per cui in casa non dovrebbero mai mancare

Addio alle classiche tende: quest’alternativa è tutta un’altra cosa

Tuttavia, anche se gli aspetti positivi sono tantissimi, non possiamo di certo negare che avere tante tende in casa richiede uno sforzo eccessivo durante la fase di pulizia. Per non parlare poi di quanto sporco e polvere riescono ad accumulare nel giro di qualche mese. Ebbene, negli ulti tempi sta spopolando un’alternativa alle classiche tende decisamente più pratica da pulire. Un’ispirazione ai modelli giapponesi, che sta già riscontrando molto successo qui da noi.

La tipologia di tende che sta lentamente prendendo il posto di quelle classiche altro non sono che le tende a pannello. Delle strutture fatte di stoffa, che si presentano in forma rigida e che sono attaccate ad un binario posto in alto, che ne permette la facile apertura e chiusura. Sono più pratiche e maneggevoli, ma risultano essere anche molto più facili da pulire. Infatti, essendo rigide, lo sporco si potrà rimuovere facilmente e senza doverle smontare.

Esistono tantissime alternative e fantasie ed è possibile personalizzare a proprio gusto. In commercio si trovano già svariati modelli, che potranno adattarsi alla perfezione agli ambienti di casa. Le tende a pannello donano quel tocco in più in casa e sono perfette per rinnovare gli ambienti senza dover per forza stravolgere tutto. Il costo è alla portata di tutti e con pochi centinaia di euro si potranno avere nuove in tutta la casa. Insomma, le classiche tende sono ormai fuori moda e queste a pannello saranno sicuramente la tendenza dei prossimi mesi.