Eliminare i capelli grigi senza tinta: il rimedio naturale per una chioma da copertina

I capelli diventano grigi a causa di una riduzione della produzione di melanina, il pigmento che dà colore ai capelli. Questo processo avviene gradualmente con l’invecchiamento, ma può essere influenzato anche da altri fattori come ad esempio l’avanzare dell’età, carenza di Vitamina B12, di rame e di ferro e anche la presenza di alcune malattie autoimmuni come la vitiligine e problemi alla tiroide.

Anche se per alcuni avere i capelli grigi può essere sinonimo di eleganza e fascino, per altri è davvero impensabile notare questo netto cambiamento nella propria chioma e per tale motivo andranno periodicamente dal parrucchiere per cercare di ‘camuffare’ il tutto. Ovviamente, anche in questo caso nulla è per sempre e soprattutto se si ha una velocità di ricrescita maggiore rispetto al normale, si sarà costretti a recarsi molto più dal parrucchiere per fare il famoso ritocco alla tinta.

Come eliminare i capelli grigi in modo naturale senza fare la tinta

Oltre ad essere un processo anche piuttosto costoso, fare la tinta molto di frequente potrebbe anche rovinare i capelli irrimediabilmente. Cosa fare quindi in questi casi, rassegnarsi al cambiamento e accettarlo di buon grado? La risposta è no, soprattutto se la cosa vi fa stare non a vostro agio. Fortunatamente, esiste un rimedio del tutto naturale con le foglie di noci, che permetterà di coprire i capelli grigi senza dover ricorrere alla tinta.

Ma perché proprio le foglie di noci per coprire i capelli grigi? Queste foglie contengono una particolare sostanza che prende il nome di juglone. Si tratta di un pigmento naturale, capace di scurire lentamente i capelli. Si attacca alla cheratina e via via conferisce un colore scuro, tendente al bruno a tutti i capelli che stanno iniziando ad ingrigire. Inoltre, lo juglone riesce anche a conferire forza ai capelli e controlla anche la quantità di sebo prodotta.

Come fare quindi per usare le foglie di noci per eliminare i capelli grigi? Il procedimento è davvero semplicissimo, basterà prendere una manciata generosa di foglie, metterle in una pentola con acqua e portare ad ebollizione e proseguire nella cottura per circa 15 minuti. Passato il tempo, spegnere la fiamma e fare raffreddare completamente. Filtrare il liquido ottenuto e utilizzarlo come risciacquo alla fine del classico shampoo. Con il passare dei giorni i capelli inizieranno a scurirsi e il grigio non si vedrà mai più.