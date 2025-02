Ryanair clamorosa svolta: da maggio regole più rigide, cosa sta per succedere

Ryanair, stanno per cambiare le regole. Da maggio 2025 diventeranno più rigide e stringenti. Chi viaggia con la più importante compagnia aerea low cost europea farà bene a rimanere aggiornato sulle modifiche in arrivo per evitare di ritrovarsi con costi imprevisti. A partire dal prossimo mese di maggio il gruppo irlandese ha annunciato significative revisioni delle sue regole.

Grazie a una politica incentrata su tariffe particolarmente vantaggiose e servizi base, Ryanair di fatto ha reso molto più accessibile il trasporto aereo a milioni di passeggeri. Le novità riguarderanno prevalentemente il check-in e il trasporto del bagaglio a mano. Di sicuro c’è che le modifiche renderanno le operazioni decisamente più rigorose. Cerchiamo di capire come le nuove regole influiranno sui voli.

Ryanair, regole più rigide da maggio 2025

Una delle principali novità è un ulteriore passo verso l’addio alle carte d’imbarco cartacee. La compagnia low cost spinge verso le carte d’imbarco digitali. Come? Rendendo di fatto obbligatorio l’uso dell’app Ryanair per fare il check-in e scaricare il documento di viaggio. Sarà ancora possibile stampare i biglietti a casa, ma non ci sarà più la possibilità di stampare la carta d’imbarco ai banchi del check-in.

L’obiettivo di Ryanair è quello di risparmiare sui costi d’affitto dei banchi aeroportuali. Per questi ultimi si va verso una graduale eliminazione. Regole più severe anche per il bagaglio a mano. I passeggeri avranno ancora la possibilità di portare gratuitamente una piccola borsa personale (dimensioni massime: 40x20x25 cm). Attenzione, però: nel caso in cui il bagaglio superi queste misure, al gate toccherà pagare una multa fino a 70 euro al gate.

Per i passeggeri che vogliono evitare costi supplementari e vogliono trasportare un secondo bagaglio a mano di dimensioni maggiori ci sarà la possibilità di acquistare l’opzione Priority Boarding, che permette di imbarcare una seconda valigia in cabina. Invece chi ha necessità di trasportare bagagli più ingombranti sarà costretto a ricorrere all’opzione di bagaglio da stiva.

Giro di vite anche sui tempi di arrivo in aeroporto. Ryanair insiste per un arrivo con largo anticipo in aeroporto. La società consiglia infatti ai passeggeri di presentarsi almeno 40 minuti prima della partenza così da evitare il pagamento della multa da 120 euro per la perdita del volo. La tariffa sarà applicata ai passeggeri che effettuano il check-in in ritardo o perdono il volo con un’ora di ritardo. L’obiettivo della compagnia è promuovere il principio di arrivare in anticipo in modo da garantire la puntualità dei voli.