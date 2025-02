Addio alla Ferrari, annuncio ufficiale: tutto stravolto per il Mondiale 2025

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale di Formula Uno e c’è grande attesa per la nuova Ferrari versione 2025. Ormai manca circa un mese e si preannuncia una lotta più aperta che mai per la Rossa e non solo, protagoniste e con i tifosi che sperano di tornare finalmente alla vittoria.

La Rossa ha una coppia di piloti straordinari composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, una squadra pronta a tornare alla vittoria che manca da troppo tempo, sia per quel che riguarda la questione piloti e sia per quel che riguarda la classifica motori, con la Ferrari pronta a duellare contro il campione del mondo in carica Max Verstappen e soprattutto contro McLaren e Mercedes, apparse più agguerrite che mai. Chi invece non potrà probabilmente lottare per il titolo è l’ex Ferrari Carlos Sainz.

Il pilota spagnolo – nonostante una buona stagione condita da vittoria e qualche podio – ha perso il posto nella Rossa che lo ha sostituito con il pluricampione Lewis Hamilton. Sainz ripartirà dalla Williams e il pilota è intervenuto in queste ore per commentare l’addio alla Ferrari e ha rilasciato dichiarazioni piuttosto importanti. Da un lato grande dispiacere ma dall’altro parole molto importanti per il futuro della Rossa.

Carlos Sainz e le parole sull’addio alla Ferrari

Sainz ha parlato ai microfoni di The Guardian e ha analizzato ciò che potrebbe accadere alla sua ex vettura con il nuovo pilota, le prime immagini hanno toccato il campione spagnolo: “Quando ho lasciato Maranello ho avuto la chiara sensazione che io e Charles saremmo stati pronti per lottare per un campionato del Mondo. E credo che con l’arrivo di Lewis le chance di vincere per la Ferrari possano solo aumentare”.

Da un lato il dispiacere perchè non è più alla Ferrari ma dall’altro la consapevolezza e Sainz elogia il valore di una leggenda della Formula Uno come Hamilton e ammette che ora la Rossa può vincere davvero: “Non sono mai stato un compagno d squadra di Lewis e quindi non so di cosa è capace ma vedendo i suoi risultati penso di poter dire che ci sono alte possibilità che sia competitivo con la Ferrari”.

La Rossa si candida alla vittoria per il titolo e in casa Sainz c’è ancora grande amarezza per un addio che non è stato come lui voleva, costretto a salutare solo per le ambizioni della Rossa.