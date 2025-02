Piatto doccia rovinato? Non è ancora il momento di cambiarlo, fai in questo modo e torna perfetto

Come riparare un piatto doccia danneggiato senza doverlo sostituire: in questo modo tornerò ad essere come nuovo con pochissimi euro.

L’usura, l’incuria e anche materiale scadenti possono contribuire a rendere il piatto doccia deprezzato e rovinato nel giro di qualche mese. Graffi, scheggiatura e un colore che tende al giallino, sono solo alcuni dei danni che si possono verificare sulla superficie, un mix che non è solo brutto da vedere, ma che dona una sensazione di sporco e di trascuratezza.

Nel momento in cui ci troviamo in presenza di un piatto doccia completamente rovinato, la prima cosa che viene in mente è quella di sostituirlo completamente. Una soluzione sicuramente efficace, ma che richiede non solo una considerevole somma di denaro, ma soprattutto richiederà l’intervento di un esperto e di un lavoro non indifferente. Ecco perché prima di procedere in questo modo, si potranno provare alcune alternative fai da te, che permettono di far tornare come nuovo il piatto doccia senza doverlo sostituire.

Piatto doccia, con queste idee torna subito come nuovo e non si deve cambiare

Quando si presta cura ed attenzione alla propria casa, anche un solo piccolo elemento fuori posto può dare fastidio, quindi, figuriamoci cosa accade nel momento in cui ci rendiamo conto che il piatto doccia è ormai completamente rovinato. Prima però di dare tutto per perso e di rassegnarsi a doverlo cambiare, è meglio provare alcuni rimedi che potrebbero fare subito la netta differenza.

Ma quali sono quindi questa opzioni da poter considerare e che aiuteranno a far tornare come nuovo il piatto doccia? Ovviamente, riparare un piatto doccia rovinato dipende dal tipo di danno. Ecco alcune soluzioni in base al problema:

Graffi superficiali: usare una pasta abrasiva (come quelle per carrozzeria) e strofinare con un panno morbido. In alternativa, applicare un polish per sanitari in ceramica o resina; Crepe o fessure piccole: pulire bene l’area e asciugarla completamente. Usare un kit di riparazione per piatti doccia in ceramica o resina. Applicare la resina o lo stucco e livellare con una spatola. Infine, lasciare asciugare e carteggiare con carta vetrata dalla trama fine; Fori o crepe grandi: se il danno è ampio, usare un kit specifico con resina epossidica o fibra di vetro. Dopo l’applicazione, carteggiare e verniciare con uno smalto impermeabile. Macchie e ingiallimento: usare una miscela di bicarbonato e aceto per pulire. Per macchie ostinate, applicare acqua ossigenata e lasciare agire.

Con questi rimedi fai-da-te al 90% il piatto doccia torna esattamente come nuovo e non si dovrà essere costretti a sostituirlo in alcun modo.