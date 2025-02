Dramma improvviso per un’icona dello sport: lotta contro il cancro

I tifosi sono col fiato sospeso per le sorti di un ex campione acclamato negli Stati Uniti. Si tratta di Bobby Jenks, che sta attraversando una fase delicatissima della propria vita, che va ben al di là del campo da gioco e di quanto fatto vedere nel corso della sua carriera da sportivo di successo.

In questi casi lo sport passa estremamente in secondo piano per lasciare spazio all’uomo e alla sua storia, che ora è alle prese con la battaglia più dura e delicata possibile, quella per la vita stessa. Bobby Jenks, ex closer dei Chicago White Sox, sta infatti fronteggiando la dura lotta contro il cancro.

Il classe 1981 fu una figura fondamentale nella vittoria della sua squadra alle World Series del 2005, tanto da entrare di diritto nel cuore dei tifosi, che in questo periodo non stanno di certo mancando nel fargli sentire calore, supporto e vicinanza. Un gesto che hanno compiuto gli stessi Chicago White Sox, che sui social nelle scorse ore gli hanno dedicato un intero post in cui l’ex campione è raffigurato con la divisa bianconera in più fotografie, il tutto con la scritta eloquente che recita “we stand with you, Bobby”.

Un post su Instagram sotto al quale sono piovuti commenti di sostegno e vicinanza da parte dei fan della squadra e degli stessi tifosi di Jenks che in un momento del genere ha inevitabilmente bisogno del sostegno di tutti.

Battaglia contro il cancro per Bobby Jenks: eroe delle World Series 2005 dei White Sox

Tutti con Jenks quindi, che sta affrontando la dura battaglia contro un cancro allo stomaco in fase quattro. L’ex campione americano sta attualmente ricevendo trattamenti in Europa, e nonostante le sue difficili condizioni resta determinato a combattere.

Una tenacia ed uno spirito combattivo che rispecchiato l’atleta visto in campo nel corso di una meravigliosa carriera. Nel suo percorso Jenks ha raccolto sette anni straordinari nella Major League Baseball, mostrando il suo valore sia con i White Sox che con i Boston Red Sox.

In carriera il classe 1981 è stato due volte All-Star con la compagine di Chicago ed ha lasciato un segno indelebile con 173 salvataggi. Il picco più alto della sua vita sportiva arriva nel campionato 2005, in cui ha messo a segno sei salvataggi impressionanti da rookie, che lo hanno portato di diritto nella storia dei White Sox.

Un campione che a dispetto di un ritiro forse prematuro, ha lasciato in dote una grande eredità sportiva ed ora si prepara a vivere la lotta più dura della sua vita.