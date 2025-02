Tracce di Pfas ritrovate in alcune giacche da bambino: il risultato del test è allarmante

Un recente test ha mostrato la presenza di tracce di inquinanti come i Pfas sulle giacche per bambini: i risultati sono preoccupanti.

Risultati allarmanti quelli di un test che ha trovato tracce di Pfas nelle giacche impermeabili per bambini. Cosa siano i Pfas ormai è noto: si tratta di una famiglia di composti chimici che trovano largo impiego nell’industria. Questo per merito delle loro proprietà idrofobe ovvero per la capacità di respingere l’acqua. Non stupisce allora che i Pfas si possano facilmente trovare in molti prodotti usati quotidianamente come gli abbigliamenti impermeabili, le tende da doccia e i prodotti antiaderenti.

Per quanto abbiano mostrato tutta la loro efficacia nel tenere asciutti i capi d’abbigliamento, i Pfas rimangono a lungo nell’ambiente umano a tal punto da essere definiti “forever chemicals”, “inquinanti eterni”. Queste sostanze sono state collegate a diversi problemi di salute, a cominciare dai disturbi ormonali e i danni per il sistema immunitario.

Non mancano anche i potenziali effetti cancerogeni, un fatto che li rende molto insidiosi per i più piccoli, particolarmente vulnerabili agli agenti chimici dannosi. A preoccupare è il risultato di recenti test che hanno rilevato la presenza di Pfas anche in articoli destinati a essere indossati dai bambini, come le giacche impermeabili testate dagli esperti. Ecco cosa è emerso: i risultati sono preoccupanti.

Pfas, trovate tracce sulle giacche da bambino

L’allarme arriva dalla vicina Svizzera. È qui che la rivista La Borsa della Spesa (FRC) ha sottoposto a un test dieci giacche impermeabili per bambini. L’esame si prefiggeva di controllare l’eventuale presenza di Pfas. Molti produttori affermano infatti che i loro articoli sono “Pfc free” ovvero senza composti chimici perfluorurati come i Pfas.

Gli esami di laboratorio hanno fatto emergere una realtà ben diversa. Sono stati rilevati ben 31 composti specifici appartenenti alla famiglia dei Pfas. In ogni articolo testato sono state rintracciate tra le quattro e le nove molecole di sostanze inquinanti. Si tratta di un esito che certo non fa dormire sonni tranquilli, considerato che questi capi sono indossati dai bambini. E quel che è peggio è che anche metà delle giacche che si presentavano come “Pfc free” sono risultate contaminate dai Pfas.

Le indicazioni dei produttori sono spesso fuorvianti visto che è vero che i Pfc sono una sottofamiglia dei Pfas, ma non tutti i Pfas sono Pfc, il che genera molta confusione presso i consumatori. La migliore delle giacche testate dai ricercatori svizzeri (punteggio di 8,1 su 10) è stata la Wind.Rdy Kids (Adidas), che è risultata la meno contaminata dagli inquinanti

Promossa (7,7) anche la giacca Mh500 del marchio Quechua (Decathlon). Già più preoccupante – anche se ancora sopra la sufficienza – la giacca impermeabile di H&M (6,2). Ad ogni modo il test della rivista elvetica ha messo in luce una realtà allarmante: è praticamente impossibile acquistare una giacca impermeabile per bambini che sia del tutto priva di Pfas.