Volto iconico di Sanremo sta male, fan col fiato sospeso: “Mi sto curando”

La vittoria di Olly, trionfatore assoluto con il brano ‘Balorda nostalgia’, ha chiuso il settantacinquesimo Festival di Sanremo. Il 23enne cantautore di origini genovesi si è imposto su tutti nella kermesse andata in scena come sempre al Teatro Ariston di Sanremo dall’11 al 15 febbraio 2025. Sanremo 2025 ha fatto registrare ascolti da record.

Nelle cinque serate del Festival lo share ha totalizzato la media strepitosa del 67,1%, in crescita rispetto all’edizione 2024, l’ultima condotta da Amadeus. Il picco picco di ascolti ( 16,7 milioni di spettatori medi) nella serata finale è stato raggiunto nel momento della presentazione di Francesco Gabbani da parte di Alberto Angela.

Il massimo di share invece è stato raggiunto con la proclamazione del vincitore di Sanremo 2025 (uno stratosferico 87,3%). Da record anche la raccolta pubblicitaria legata a Sanremo, arrivata a 65 milioni e 258mila euro (+8,5% rispetto al 2024). Una brutta notizia però turba questo fiume di successi e ricavi. Uno dei volti iconici di Sanremo sta male e ha annunciato di essere in cura.

Niente da fare per Ambra Angiolini. Problemi di salute per l’attrice romana che è stata più volte protagonista a Sanremo, in diverse vesti: dal DopoFestival su Rai 1 (1996) a Sanremo Top (1997). Negli anni Duemila l’abbiamo vista al Festival di Sanremo in qualità di opinionista (nell’edizione 2005) e come giudice a Sarà Sanremo (sempre su Rai 1, nel 2017).

Una forte influenza ha costretto Ambra Angiolini a annullare il suo spettacolo teatrale, Oliva Denaro, tratto dal romanzo di Viola Ardone con la regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo, in programma il 18 febbraio al Teatro Consorziale di Budrio, è stato rinviato. Su Instagram l’attrice si è scusata con i fan spiegando i motivi di salute che l’hanno costretta al riposo.

«Mi scuso per l’annullamento dello spettacolo di stasera al Teatro Consorziale di Budrio, recupereremo la data entro fine aprile , data che ovviamente vi comunicherò il prima possibile. Ho una brutta laringite e mi sto curando». Così ha scritto Ambra Angiolini nel post Instagram dove ha comunicato ai fan l’annullamento dello spettacolo previsto per la sera.

«Per i biglietti acquistati non ci saranno problemi, chi vorrà potrà tornare e chi non vorrà potrà essere rimborsato. Grazie e scusate ancora, questa volta l’influenza mi ha trovato anche se non la stavo cercando», ha aggiunto l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’. Nessun timore dunque per i follower: Ambra si è fermata per un malanno di stagione che attaccandole la faringe le ha inevitabilmente abbassato la voce.

La nuova data dello spettacolo è ancora da definire. Anche il Teatro Consorziale di Budrio ha annunciato sui canali social ufficiali il rinvio dello spettacolo. Ancora dovrà essere definita la data esatta dello spettacolo. Nell’annuncio pubblicato a corredo della locandina dello spettacolo si può leggere che la nuova data verrà comunicata il prima possibile.