Theo Hernandez-Milan, è finita: “Non ci sono le condizioni per andare avanti”

È sfumata a San Siro la qualificazione Champions di un Milan che non è riuscito ad avere ragione del Feyenoord. Avversario certamente alla portata quello posto di fronte ai rossoneri che dopo aver perso in terra olandese non sono andati oltre un pari per 1-1 in casa.

La gara di ritorno lascia un sapore amarissimo per diversi motivi. La truppa di Conceiçao ha sprecato anche il vantaggio lampo ottenuto con l’ex Gimenez, che sembrava mettere in discesa il discorso qualificazione. Nonostante il fattore casalingo i Milan ha però staccato la spina, pagando a carissimo prezzo soprattutto l’ingenua espulsione di un totem dello spogliatoio come Theo Hernandez.

Il laterale francese continua la sua stagione horror con una doppia ammonizione evitabile e che per certi versi condanna i suoi nella serata terribile di San Siro. Inevitabili le pesanti bocciature per Theo Hernandez, già finito nel mirino della critica in diverse fasi di questa annata nella quale è apparso lontanissimo parente del terzino sinistro di qualche stagione fa.

Troppi errori tecnici, di scelta e di concentrazione per il transalpino ex Real Madrid che ha incassato voti bassissimi dagli addetti ai lavori dopo la debacle contro il Feyenoord. Un autentico disastro sportivo ed economico per il Milan che ora dovrà immediatamente reagire attraverso il percorso in campionato.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez esperienza finita: annuncio social

Chi potrebbe non avere un futuro rossonero per riscattarsi al Milan è lo stesso Theo Hernandez che ha il contratto in scadenza a giugno 2026, con una situazione rinnovo che ora rischia seriamente di andare a complicarsi ulteriormente.

Gli stessi tifosi in queste ore sono stati estremamente critici nei confronto del francese, con una buona fetta sui social che ne auspicherebbe anche la cessione estiva.

In questa direzione il parere su X del seguente account satirico:

Coincecao ha gestito malissimo sia le scelte iniziali che soprattutto quelle post espulsione ma il 99% delle responsabilità sono di Theo che purtroppo nonostante gli anni è rimasto un ragazzino Credo che stasera sia definitivamente finita la sua esperienza al Milan, ormai non ci… — 👑 (@Pirichello) February 18, 2025

L’espulsione determinante contro il Feyenoord rischia di essere il capolinea dell’avventura milanista di Theo Hernandez, tanto amato ed osannato nei suoi primi anni in rossonero, quanto criticato negli ultimi mesi. Un trend negativo dal quale il classe 1997 non sembra più riuscire ad uscire.