Colpo di scena Juve, un big rescinde il contratto: è ai titoli di coda

La Juventus inizia a fare valutazioni importanti anche in vista della prossima stagione. Un bianconero in particolare potrebbe dire addio

La stagione della Juventus, dal punto di vista strettamente offensivo, ha avuto la sua svolta con l’innesto in rosa di Kolo Muani. L’attaccante francese a suon di gol sta trascinando i bianconeri, dimostrandosi bomber completo e di altissimo profilo.

Prestazioni, quelle dell’ex PSG, tanto rilevanti da spedire direttamente in panchina Dusan Vlahovic, investimento pesantissimo di soli tre anni fa. Dura quindi la vita da alternativa per l’attaccante serbo finito praticamente a non giocare dall’arrivo di Kolo Muani, che ha fagocitato quasi tutti i minuti a disposizione nel reparto offensivo.

Un attacco, quello della Juventus, che ha inoltre dovuto fare a meno dall’inizio della stagione anche di Arek Milik, che a sua volta sarebbe dovuto essere l’alternativa allo stesso Vlahovic. Il centravanti polacco ha incassato svariati problemi di natura fisica con infortuni che continua a trascinarsi da tempo alle spalle. Acciacchi tanto fastidiosi da non avergli praticamente mai concesso la possibilità di scendere in campo in questa annata con la Juve.

Zero minuti per Milik che già lo scorso anno, al netto delle 36 presenze complessive, aveva visto ridursi l’impiego in termini di minutaggio rispetto al primo anno a Torino. Ciononostante la passata stagione l’ex napoletano riuscì comunque a mettere a segno 8 reti tra Serie A e Coppa Italia. Uno score oggi impensabile per un calciatore ormai ai margini del progetto.

Calciomercato Juventus, Milik al capolinea: può arrivare la rescissione

Con Kolo Muani a questi livelli ma da provare a trattenere e Vlahovic in panchina, ma pronto a salutare in estate, anche il futuro di Milik è tutto da definire.

L’attaccante polacco classe 1994 ha il contratto in scadenza a giugno 2026, e dunque alla riapertura del calciomercato sarà ad un solo anno dalla fine del rapporto. Vista questa stagione di sostanziale inutilizzo, con i continui infortuni come leitmotiv della sua annata, la Juventus potrebbe inevitabilmente pensare di chiudere prima del tempo il matrimonio.

L’addio in estate appare cosa certa, ma la società bianconera per accelerare il tutto potrebbe anche puntare ad una rescissione contrattuale, trovando un potenziale accordo col calciatore. Milik a 12 mesi dalla scadenza potrebbe quindi liberarsi, andando eventualmente altrove a cercare la strada del rilancio.

Problemi fisici a parte, il polacco è un attaccante di buon livello che potrà essere utile anche in altri contesti. Nel totale finora nella sua avventura alla Juventus vanta 75 presenze con 17 gol e 2 assist. A zero però potrebbe essere una scommessa per altre realtà.