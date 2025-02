Instagram, svolta clamorosa: arriva il tasto ‘non mi piace’, cosa succede se ne prendi troppi

Si annuncia una svolta clamorosa da parte di Instagram: la piattaforma di Meta sta testando una nuova funzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono nei commenti. Si tratta del pulsante “Non mi piace”. Il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha confermato che la piattaforma social sta testando la nuova funzionalità su un ridotto numero di utenti.

Se i riscontri dei test saranno positivi, il pulsante “Non mi piace” verrà esteso a tutti e diventerà una caratteristica strutturale e permanente del social media. Da dove nasce l’esigenza di introdurre questa nuova possibilità? Essenzialmente dalla volontà di migliorare il “microclima” che si respira sui social, spesso veicolo di odio e disprezzo. Instagram prova così a fare la sua parte per cercare di alleggerire l’aria a volte pesante che tira sulle piattaforme.

Ma come funzionerà il nuovo pulsante dei “dislike”? Lo ha spiegato lo stesso Mosseri: le persone potranno segnalare in “modo” privato” che “non sono soddisfatte di quel particolare commento”. Non si tratta dunque di un conteggio di “Non mi piace”. Nessuno saprà quanti (e chi) hanno toccato il pulsante della reazione negativa.

Instagram, stanno per arrivare i “Non mi piace”

“La nostra speranza è che questo possa contribuire a rendere i commenti più amichevoli su Instagram“, ha concluso il CEO del social. Instagram punta dunque su un approccio più soft rispetto ad altre piattaforme (YouTube ad esempio), dove i voti negativi sono visibili a tutti e condizionano anche la visibilità dei contenuti. Anche Reddit ha adottato da tempo anni un meccanismo di upvote e downvote che ordina i commenti per popolarità e rilevanza.

Su Instagram il pulsante “Non mi piace” però sarà completamente privato. Nessuno insomma avrà modo di visualizzare le reazioni negative ricevute da un commento. Attenzione però: l’algoritmo potrebbe comunque penalizzarlo e farlo scendere nella discussione. Lo scopo è chiaro: arginare la tossicità delle discussioni (in particolare le cosiddette “shitstorm”) e gli attacchi pubblici sul social.

Non mancano però i rischi, avvertono gli esperti. Il “Non mi piace” potrebbe essere utilizzato in maniera impropria. In che modo? Ad esempio per penalizzare profili o contenuti del tutto legittimi. Altri invece temono le ricadute sulla salute mentale dei più giovani, già fortemente condizionati dall’onnipresente confronto sociale sulle piattaforme.

Al momento però Instagram ribadisce l’intenzione di mantenere la natura privata dei “Non mi piace”. Se i risultati del test saranno positivi, nulla esclude che il pulsante non venga esteso anche ad altre piattaforme di Meta, da Threads a Facebook. l test insomma scriveranno il futuro del pulsante dei “dislike”.