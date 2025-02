Nessun chirurgo lo dice, ma questo ingrediente comune elimina le rughe e rende la pelle più giovane

Nessuno lo sa, ma in dispensa si nasconde un ingrediente perfetto per ridurre le rughe e per rendere subito la pelle più luminosa.

Le rughe sono pieghe, solchi o linee che si formano sulla pelle con il passare del tempo. Sono un fenomeno naturale legato all’invecchiamento, ma possono essere influenzate da diversi fattori, come l’esposizione al sole, lo stile di vita, l’alimentazione e la genetica. La loro comparsa, per molti, non è vista di buon grado, tanto da spingere a rivolgersi a mani esperte per eliminarle.

I motivo per cui le rughe iniziano a manifestarsi possono essere diversi e non tutti sono legati all’avanzare dell’età. L’esposizione ai raggi UV, ad esempio, accelera la degradazione del collagene, favorendo la comparsa delle rughe. Anche espressioni facciali ripetute, come ad esempio, sorridere, aggrottare le sopracciglia o strizzare gli occhi possono portare alla formazione delle famose rughe d’espressione. Infine, anche il fumo favorisce la comparsa delle rughe, in quanto riduce l’afflusso di sangue alla pelle, mentre le tossine ambientali contribuiscono all’invecchiamento cutaneo.

In dispensa c’è un solo ingrediente capace di eliminare le rughe: provalo subito

Anche se, come ripetuto, la comparsa delle rughe è un fenomeno piuttosto normale e comune, non tutti accettano questa realtà e il più delle volte, si rivolgono a mani esperte per poter ridurre ed eliminare del tutto questo inestetismo. Si tratta di veri e propri trattamenti sia estetici, che chirurgici che cambieranno completamente aspetto al viso. Ma se oggi vi dicessimo che in casa c’è un ingrediente capace di ridurre notevolmente le rughe? Si tratta dell‘olio d’oliva e la sua applicazione costante garantisce dei netti miglioramenti.

L’olio d’oliva non è solo un ottimo ingrediente per cucinare, ma grazie alle sue proprietà risulta essere un ottimo alleato contro le rughe. Essendo ricco di vitamine e antiossidanti, infatti, riesce a combattere l’invecchiamento precoce della pelle, riuscendo quindi a ritardare la comparsa delle rughe. Ma come applicarlo? Per prima cosa sarà importantissimo avere una pelle del viso pulita e priva d’impurità.

Una volta fatto questo, basterà versare qualche goccia di olio sul palmo della mano e strofinare per riscaldarlo leggermente. A questo punto si andrà ad applicare sulle zone interessate del viso e si andrà a massaggiare delicatamente per qualche minuto. Lasciare agire per 20 minuti, dopodiché eliminare l’eccesso rimasto sul visto. Questa operazione, se eseguita ogni giorno farà ottenere degli ottimi risultati.