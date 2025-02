Addio alle valigie con rotelle, in questa città sono state completamente vietate: il motivo è assurdo

In questa città le valigie con rotelle sono vietate e non possono essere utilizzate in alcun modo: è il primo caso al mondo.

Quando partiamo per un viaggio, che sia per lavoro o per puro divertimento, che duri qualche giorno o settimane intere, le valigie con rotelle, noti anche con il nome di trolley, sono l’accessorio che di certo non può mancare. Grazie alla loro capienza e alla loro incredibile comodità sono nettamente migliori rispetto alle classiche valige di un tempo.

Rispetto ai modelli che si usavano un tempo, i trolley sono senza dubbio un’incredibile comodità. La presenza delle rotelle e di un manico estraibile, permette di poterle trasportate con tutta serenità e con estrema facilità, senza doversi affaticare con la schiena e senza dover tenere tutto con la forza delle braccia. In questo modo, anche trasportare qualche valigia più grande non sarà affatto un problema.

Addio alle valigie con rotelle, in questa città sono state completamente vietate

Tuttavia, nonostante siano così incredibilmente comode, in una città non sono più tollerabili, a tal punto da vietarle completamente. E così turisti e abitanti locali, dovranno farne a meno e trovare qualche altro metodo, magari ritornando proprio alle classiche valigie di un tempo. Ma di quale città stiamo parlando? La risposta non piacerà a tutti.

La città in questione è Dubrovnik, situata nella regione costiera della Dalmazia, in Croazia, che ha confermato il divieto di utilizzo di valigie con rotelle nel centro storico. La motivazione, che per molti potrà sembrare bizzarra, è al quanto giusta. Infatti, pur essendo comodissime, non possiamo negare che i trolley facciamo un rumore anche piuttosto assordante, soprattutto quando si cammina su una strada non asfaltata, per non parlare del rischio di perdere una ruota per strada, ogni qualvolta si vanno ad incastrare all’interno di fessure presenti per strada.

Quindi, in centro storico il continuo passare dei turisti con le loro valigie creava un vero e proprio inquinamento acustico, impedendo anche ai residenti di dormire sonni tranquilli. Da qui l’idea di vietare l’uso di trolley soprattutto nelle ore notturne. Inoltre, è proprio notizia di qualche mese fa che il consiglio comunale ha anche limitato l’attracco delle navi da crociera in città, trattandosi di una città turistica. Grazie a questa misura, gli hotel forniranno un servizio di trasferimento che permetterà ai turisti di trasportare i propri bagagli fuori dal centro città senza essere costretti a sentire quel rumore, che per molti, era diventato insopportabile.