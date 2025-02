Ex campione del mondo vittima di un terribile incidente in moto, rivelazione agghiacciante

Nel corso degli anni abbiamo visto diverse leggende dello sport alle prese con clamorosi incidenti. Ci sono casi particolari e casi più estremi ma in molti hanno dovuto fare i conti con drammatici eventi, per certi versi assurdi. La storia di Michael Schumacher è quella più impattante nella mente dei fan: il campione tedesco per anni ha corso ad oltre 300 km/h ma si è salvato, eppure ha avuto poi uno scioccante incidente negli sci che ha cambiato la sua vita.

Un altro caso drammatico riguarda l’incidente che coinvolse qualche anno fa l’ex campione di motori Alex Zanardi, leggenda prima della Formula Uno e successivamente anche dell’handbike. Nelle ultime ore un altro grande campione ha avuto un grave incidente, la notizia è terribile ed ha scioccato tutti i suoi fan.

Il grande ex campione di pugilato, l’argentino Marcos Maidana, è stato coinvolto in uno spaventoso incidente alla guida della sua motocicletta. Le immagini con il video sono raccapriccianti, l’uomo era alla guida della sua Bmw da 1300 cc e si è schiantato contro una vettura che viaggiava nel senso opposto. Si è davvero salvato in extremis. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Incidente per il pluricampione, sfiorato un vero dramma

Vedendo le immagini sul web in molte persone si sono chieste come Marcos sia sopravvissuto. Un incidente impressionante che ha visto coinvolto una leggenda della boxe argentina. Maidana si trovava a Santa Fe quando sulla strada statale ha incrociato una Renault Clio che viaggiava ad alte velocità.

L’uomo si è salvato gettandosi nell’erba nel momento giusto ed alcuni testimoni hanno commentato cosi la vicenda: “E’ finito sull’erba bagnata ai lati della strada, tutto ciò gli ha permesso di scivolare lontano. Inizialmente si temeva per la sua vita ma i medici hanno tranquillizzato tutti ed il suo team ha pubblicato il seguente comunicato:

“Marcos Chino Maidana è rimasto illeso nel grave incidente subito oggi. Ringraziamo tutti i tifosi e le persone nel mondo che ci hanno manifestato il proprio sostegno in questi difficili momenti”. Il campione sudamericano è una vera icona nel suo paese, è stato campione nazionale a livello giovanile ed ha avuto un record con 35 vittorie e 4 sconfitte nei pesi Welter.

Ricordiamo grandi sue battaglie contro Victor Ortiz ed Erik Morales e Maidana si è ritirato nel 2014 quando fu sconfitto contro Floyd Mayweather Jr.