Le estetiste non lo rivelano, ma con questi ingredienti dirai addio ai duroni: il risparmio è assicurato

Prendersi cura del proprio corpo e del proprio aspetto è fondamentale, ci si dovrà dedicare con la stessa cura e con la stessa attenzione ad ogni singolo centimetro. Tuttavia, molto spesso si tende a trascurare un elemento fondamentale del corpo, che ci supporta e ci sopporta ogni giorno: i piedi.

Nonostante siano così importanti, spesso si tende a trascurare la cura dei piedi, non dedicandogli realmente la giusta importanza. Alla lunga tutto questo, porta alla formazione di ispessimenti della pelle che possono anche provocare dolore e fastidi quando s’indossano le scarpe, rendendo complicato anche il semplice camminare. Peggio ancora, se proprio a cause di questi ispessimenti, la pelle diventa talmente secca che inizia a spaccarsi creando delle ferite anche piuttosto dolorose, soprattutto nella zona dei talloni.

Come eliminare duroni e ispessimenti dai piedi con dei semplici ingredienti

Il primo rimedio a cui tutti pensano, non appena i piedi inizieranno a fare male, è quello di recarsi ovviamente da una professionista, che, con gli strumenti giusti agirà sulle zone interessate ed eseguirò diversi trattamenti per rendere la pelle più lisca, morbida e setosa. Ma se vi dicessimo che in realtà in casa c’è tutto l’occorrente per creare uno scrub piedi fai da te per eliminare i duroni? Un rimedio 100% naturale e che funziona sin dalle prime applicazioni.

Agire direttamente sulla pelle secca dei piedi permetterà non solo di rimuovere ispessimenti e duroni, ma renderà lo stesso piede molto più bello da vedere, potendo così indossare qualsiasi tipo di calzatura senza alcun imbarazzo. Ma cosa occorre per realizzare questo potentissimo scrub? Gli ingredienti sono due:

Olio di mandorla

Sale grosso

Il primo ingrediente sarà fondamentale perché grazie alle sue proprietà emollienti riuscirà a rendere la pelle morbida e nutrita, il sale grosso invece, fungerà esfoliante, rimuovendo quindi le impurità. In una ciotola mescolare 2 cucchiai di olio di mandorle e del sale grosso fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto mettere in ammollo i piedi per circa 20 minuti, dopodiché tamponare con un asciugamano e applicare lo scrub. Massaggiare delicatamente per qualche minuto, dopodiché passare la pietra pomice per rimuovere eventuali ispessimenti rimasti. Ora non resta che risciacquare con acqua tiepida, asciugare e notare la differenza. I piedi saranno immediatamente più sani, morbidi e lisci come la seta.