Dolore infinito per i tifosi di Serie A, perde la vita a soli 34 anni

Dolore immenso per la famiglia e per i tifosi dopo i gravissimo lutto che ha colpito lo sport italiano. Addio a soli 34 anni

È un momento difficilissimo per la famiglia di William Procopio, ex pallavolista classe 1990, che purtroppo ci ha lasciati nei giorni scorsi a causa di un grave incidente stradale a Concorezzo.

È un autentico dramma quello che ha strappato alla vita il 34enne di Brugherio che lascia moglie e due bimbi. La corsa disperata all’ospedale San Gerardo è stata infatti del tutto vana dopo lo schianto avvenuto tra il suo scooter e un’auto, che ha portato le sue condizioni ad essere sin da subito disperate.

William Procopio in carriera è arrivato anche a toccare la Serie A1 di pallavolo con il Vero Volley, con lo stesso consorzio che non ha perso occasione per mandare un messaggio d’addio all’ex giocatore sui social: “È venuto a mancare William Procopio, ex giocatore della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley nelle stagioni 2013-14 e 2014-15, prima in Serie A2 e poi in A1. Di ruolo libero, con la maglia numero 1, ha difeso i colori Vero Volley in 53 apparizioni totali. Il Consorzio si unisce al cordoglio di tutto il mondo del volley, della sua famiglia, della moglie Larisa e dei figli Alex e Andrea, con il nostro presidente, Alessandra Marzari, per porgere le più sentite e sincere condoglianze. Ciao Willy“.

Dolore immenso per i tifosi: addio a William Procopio

Il dolore della famiglia resta quello più tangibile con la moglie che proprio via social aveva comunicato la morte di Procopio con un messaggio struggente: “Con il cuore a pezzi. Mi sento come mi fosse caduto il mondo addosso: l’amore della mia vita, il padre dei miei figli, morto in un incidente stradale. Cosa faccio? Insegnami a vivere, perché mi sento morire”.

Un cuore a pezzi che difficilmente potrà essere rimarginato in un momento tanto pesante e complicato che viene ulteriormente difficile anche dalla situazione economica. In questo senso a supporto della moglie e dei figli un’amica di famiglia ha aperto una raccolta fondi: “La famiglia si trova ora a fronteggiare non solo il lutto, ma anche le difficoltà pratiche ed economiche legate alle spese funerarie e al sostegno quotidiano. Sento un forte bisogno di fare qualcosa per aiutarli in questo momento così buio. Per questo motivo, abbiamo deciso di avviare questa raccolta fondi”.

Ogni contributo, anche il più piccolo, potrà fare una grande differenza, come evidenziato nella nota a supporto di una famiglia ancora giovane colpita da una terribile tragedia.