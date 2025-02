Mondiale a Marquez e Bagnaia sconfitto, annuncio ufficiale in MotoGP

In casa Ducati scaldano i motori per l'inizio della prossima stagione di MotoGP. Battaglia aperta tra Bagnaia e Marquez

L’inizio del campionato di MotoGP è ormai alle porte e l’attesa sta per finire soprattutto per i tifosi Ducati che non vedono l’ora di vedere come funzionerà il dream team a tinte rosso composto da Pecco Bagnaia e dall’otto volte campione Marc Marquez.

Il focus è tutto lì, sulla sfida interna tra l’italiano e lo spagnolo che potrebbero dare vita ad una lotta a due per il titolo tutta in salsa Ducati. Un rischio per la rossa ma anche uno stimolo importante a favore dello spettacolo che potrebbe chiaramente essere incrementato dalla possibile rivalità interna tra i due.

Per ora tanti sorrisi tra Bagnaia e Marquez in questa pre season tra test ed eventi di lancio della nuova stagione. A breve però si farà sul serio il mondiale di MotoGP 2025 potrebbe essere un affare a due al netto di eventuali terzi incomodo vista la presenza sulla griglia di partenza del campione uscente Jorge Martin, che pure ha cambiato realtà in cui esprimersi.

Mai come quest’anno però l’attenzione è tutta per la rossa di Borgo Panigale ed a tal proposito Mauro Sanchini, voce della MotoGP su ‘Sky Sport’, ha detto la sua ai microfoni di ‘OA Sport’, a partire proprio dalla sfida interna.

“Marquez è il favorito”: l’annuncio che spiazza Bagnaia

Sanchini ha indicato nello spagnolo ex Gresini il favorito per il titolo: “Marquez ha l’occasione di eguagliare i Mondiali di Valentino Rossi. Si tratta di uno dei piloti più forti della storia, è sulla miglior moto, quindi ti potrei anche dire che è il favorito”.

L’obiettivo di Marquez è chiarissimo da tempo: provare ad eguagliare il numero di titoli vinti da Rossi approfittando proprio dell’enorme valore della Ducati che gli verrà messa a disposizione. Un avversario così talentuoso, esperto e motivato non può quindi che rappresentare l’ostacolo più grande per lo stesso Bagnaia, a caccia di rivalsa dopo il mondiale sfuggito lo scorso anno contro Martin.

Proprio in merito al fenomeno italiano Sanchini ha detto: “Pecco Bagnaia, però, è un grandissimo campione e credo che ci saranno piste in cui dovrà soffrire, ma piste in cui riuscirà a mettere in difficoltà Marquez e poi chi sbaglierà meno vincerà questo Mondiale. Secondo me se la giocano al 50%”.

Dal canto suo il collega pronostica quindi una buona stagione per un altro italiano i griglia: si tratta di Marco Bezzecchi dal quale è lecito aspettarsi un’annata di alto profilo.