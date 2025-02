Pazzesco Sinner, grandissima sorpresa in vetta al ranking Atp

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è al momento ai box a causa di una squalifica. L’azzurro – insieme al suo staff e ai suoi avvocati – ha deciso di patteggiare per il caso Clostebol e il tennista altoatesino resterà fermo fino ai primi giorni di Maggio. Destino vuole che il campione azzurro tornerà proprio agli Internazionali d’Italia a Roma, il campione tornerà davanti ai suoi tifosi.

Sinner è attualmente numero uno e sono ormai diverse settimane che guida nettamente la classifica Atp. Le ultime settimane hanno evidenziato come Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, ovvero i suoi due principali avversari in chiave ranking, non sono all’altezza dei rivali e i numeri sono piuttosto netti. Lo abbiamo visto anche nell’ultima settimana.

Alcaraz e Zverev erano i grandi favoriti per la vittoria finale nei tornei di Doha e Rio de Janeiro, i due potevano accorciare in classifica sul campione italiano e invece sono entrambi usciti in malo modo, rispettivamente contro il ceco Lehecka e contro l’argentino Comesana, entrambi avversari alla portata. La realtà è che Sinner domina le classifiche nonostante l’assenza e il numero uno, ora è ufficiale, resterà in vetta alla classifica fino al torneo di Montecarlo che si disputerà a metà Aprile. E questo garantisce un nuovo record al fenomeno azzurro!!!

Jannik Sinner, ora è ufficiale: i tifosi stavolta gongolano

Jannik Sinner numero uno a Roma, è questo il sogno dei tifosi italiani ma purtroppo non dipende dalle gesta del campione altoatesino. Sinner è fermo per la squalifica e tecnicamente Zverev specialmente o anche Alcaraz potrebbero scavalcarlo ma per i due ci vorrebbe un’impresa e una serie di vittorie nei 1000 e nei tornei che si disputeranno in questi mesi, in particolare quelli di Indian Wells e di Miami.

Con i due ko dei principali avversari Sinner è certo di restare in vetta alla classifica ancora per diverso tempo. Attualmente il numero uno sta vivendo la 37esima settimana in cima al ranking ma a breve effettuerà un triplo clamoroso sorpasso. Nella classifica all time di settimane in vetta al ranking Sinner supererà nelle prossime settimane numeri 1 storici come Ilia Nastase (fermo a 40), Andy Murray (quota 41) e infine il brasiliano terraiolo Guga Kuerten, a 43 settimane in testa al ranking.

Jannik Sinner è certo di restare almeno 44 settimane in vetta al ranking ma a dire il vero – a meno di clamorosi exploit dei rivali – dovrebbe restare in vetta anche per altre settimane. Staremo a vedere.