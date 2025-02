Colpo di scena Elodie, ha deciso in queste ore: Iannone basito

Elodie Di Patrizi ha dimostrato nel corso del tempo di avere enorme talento, tanto da diventare uno dei volti principali della musica italiana di questi anni. La cantante romana classe 1990 ha partecipato con buoni risultati anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Nella manifestazione canora più importante e seguita d’Italia Elodie ha messo a referto un buon 12esimo posto su 29 artisti in gara. La sua ‘Dimenticarsi alle 7’ ha infatti fatto breccia nel cuore dei fan come certificano anche i risultati in termini di ascolti. La compagna di vita del pilota Andrea Iannone ha fatto quindi ancora una volta centro conquistando l’esigente pubblico dell’Ariston (al netto di qualche voce fuori dal coro) con quel mix spettacolare di talento, eleganza e bellezza a cui è impossibile restare indifferenti.

L’amore dei fan si è quindi riversato su di lei anche tramite i social, lì dove ogni storia, foto o video che pubblica viene subissata di like e complimenti. Ed anche l’ultimo post pubblicato su Instagram non ha fatto eccezione, soprattutto perchè si tratta di un annuncio molto speciale per la stessa Elodie che si prepara a vivere un’altra tappa fondamentale della sua carriera.

L’artista romana infatti tornerà sotto i riflettori anche al cinema nelle vesti di attrice con il lungometraggio ‘Gioco Pericoloso’ per la regia di Lucio Pellegrini con un cast che al suo interno vedrà anche Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta.

Elodie torna in un filma: la cantante in sala con “Gioco Pericoloso”

Non si tratta della prima volta in cui Elodie lascia momentaneamente le vesti di cantante per indossare quelle dell’attrice. L’artista classe 1990 aveva infatti già fatto la sua parte in ‘Ti mangio il cuore’.

“Gioco pericoloso” sarà invece un thriller con ambientazione nel mondo dell’arte contemporanea e sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal prossimo 13 marzo. La stessa Elodie aveva annunciato il tutto nei giorni scorsi con un post che ha visto come sempre l’assalto da parte dei fan, che non hanno perso occasione per sostenerla in questa suona nuova avventura.

La storia della pellicola in questione ruoterà intorno alle vicende di Giada, appunto interpretata da Elodie, che è una ballerina professionista che si prepara al suo primo spettacolo. Un’artista legata sentimentalmente a Carlo, interpretato da Giannini. La relazione tra i due verrà messa a dura prova con l’introduzione del personaggio che invece interpreterà Eduardo Scarpetta, ovvero Peter Drago.

Una storia tutta da vivere che i fan della stessa Elodie non vedono l’ora di andare ad ammirare al cinema.