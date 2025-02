Non prendete impegni questo giorno, 30 cm di neve e scenario da cartolina: dove accadrà

Manca ormai poco al termine del mese di Febbraio, e in molti pensavano che nelle prossime settimane poteva finalmente rivelarsi un clima più caldo. La realtà invece è ben diversa e le cose sembrano chiare a tutti, il freddo è ancora forte e la situazione è destinata a precipitare anche con la neve e un gelo prorompente.

Insomma la Primavera per ora era solo un’illusione e l’Italia deve fare i conti con un risveglio ancora invernale. Nei prossimi giorni ci sarà maltempo in quasi tutto il paese, in molte città assisteremo ad una pioggia battente ma occhio anche a quote di neve non basse. E pensare di vedere ancora gelo e neve in questo periodo per certi versi sorprende, lascia davvero di stucco.

Il clima nei prossimi giorni sarà davvero rigido ed è prevista un picco con una neve piuttosto importante, specialmente nelle zone di montagna. In pianura invece dovrebbe esserci pioggia e un clima primaverile al momento scomparso. Un freddo gelido e arrivano anche le correnti atlantiche, accompagnate da piogge, specialmente nel periodo del weekend. E nei prossimi giorni c’è un forte peggioramento.

Neve e non solo, il clima destinato a peggiorare nei prossimi giorni

In questa settimana è previsto un peggioramento del meteo, specialmente entro mercoledi 26 Febbraio e ci sarà tanta neve sui rilievi, in particolare sulla zona dell’Appennino. Proprio nella giornata di mercoledi (ma anche Giovedi e venerdi) ci sarà un importante peggioramento e per maltempo non si intende solo pioggia, ma anche neve.

Le nevicate – secondo quanto riporta il sito Meteo.it – si spingeranno fino a quote medie, generalmente oltre i 1500 metri e ancora più in alto sono previste forti nevicate, e oltre i 2000 metri ci saranno soprattutto nevicate superiori ai 15 centimetri di ampiezza. La maggior parte delle nevicate sono previste tra mercoledi e giovedi, e le regioni che più verranno colpite da questa situazione sono Piemonte e Valle d’Aosta.

Le nevicate saranno presenti tra Appennino Settentrionale e Centrale fra lunedi e mercoledi, sopra i 2 mila metri ci sarà tanta neve ma il clima è freddo e con grandi rovesci. Osservando a città come Napoli e Roma ci saranno piogge e un clima molto freddo nei prossimi giorni, una situazione piuttosto sorprendente. Insomma Febbraio finisce nel peggiore dei modi, un clima freddo e dovremo ancora aspettare per ritrovare nuovamente il grande caldo.