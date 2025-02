Doccia, sei sicuro di sapere quali parti insaponare? Il 90% delle persone sbaglia

Tutti, ogni giorno, ci dedichiamo con cura ed attenzione alla propria igiene personale. Un passaggio fondamentale, non solo per avere un aspetto sempre ben curato, ma soprattutto importante per rimuovere lo sporco e per neutralizzare la possibile comparsa di germi, batteri ed anche eventuali cattivi odori.

Ed è proprio la doccia, ad essere uno dei metodi più pratici per lavare ogni singola parte del corpo e che aiuterà rapidamente a rimuovere lo sporco e a mantenere una pelle pulita, idratata e profumata. Tuttavia, nonostante sia una cosa così semplice e soprattutto che non ha bisogno di alcun tipo di istruzione per essere fatta, il più delle volte si commette un errore che può mettere in pericolo la salute della pelle e non solo. Un gesto comune, ma sbagliatissimo e che persino gli esperti consigliano di fare mai più.

Doccia, nessuno lo sa, ma sono solo queste le parti da insaponare

Entrare in casa dopo una lunga giornata e gettarsi sotto il getto caldo della doccia è senza dubbio la ricompensa migliore che potessimo ottenere. Un vera coccola che aiuterà a prenderci cura di noi stesse e della nostra pelle. E fin qui nulla di nuovo direte voi, ma se vi dicessimo che sotto la doccia il 90% delle persone commette un errore clamoroso? La risposta lascerà senza parole.

Secondo la dermatologa spagnola Lidia Maroñas, della Clínica Oneskinmed, sotto la doccia sono in molti a commettere un errore davvero da non sottovalutare, ossia non solo l’uso di tanto bagnoschiuma, ma anche insapore in modo eccessivo alcune parti. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, non tutto il corpo necessità delle stesse attenzioni e non tutte hanno bisogno di essere insaponate. Ma quali sono queste parti che non hanno necessità del sapone?

Sicuramente le braccia, le gambe e la schiena non richiedono un uso eccessivo di detergente, a meno che non siano particolarmente sporche. Infatti, in queste zone un uso eccessivo di sapone potrebbe seccare la pelle. Invece, zone come ascelle, inguine, piedi e mani, non solo hanno bisogno di sapone, ma devono anche essere lavate accuratamente affinché si possa eliminare a fondo ogni traccia di sporco. Inoltre, queste zone essendo più predisposte all’accumulo di sudore, sebo e batteri, devono essere lavate quotidianamente. Quindi, una volta capito questo, il modo di fare la doccia cambierà notevolmente.