Allarme Verstappen, è ufficiale: stravolta la corsa al Mondiale di F1

Il via ufficiale della prossima stagione di Formula 1 è ormai alle porte. I tifosi non stanno più nella pelle per capire se ci sarà qualcuno in grado di interrompere il regno di Max Verstappen. Lo stesso pilota Red Bull, quattro volte di fila campione del Mondo, dovrà alzare la guardia in virtù di una concorrenza sempre più agguerrita e di un gap che già nella seconda parte della passata annata si era ormai notevolmente ridotto.

L’incertezza per la lotta al titolo regna quindi sovrana, con un’incognita in più che risponde al nome di Lewis Hamilton, che ha lasciato la Mercedes per sposare il progetto Ferrari creando una sorta di dream team con Charles Leclerc. Le aspettative sul fenomeno britannico sono altissime e i fan della rossa non vedono l’ora di poterlo vedere all’opera nei primi weekend ufficiali di gara.

Le sensazioni sono buone anche se dipenderà in larga misura dal potenziale della vettura che gli verrà messa a disposizione. I tifosi inoltre sperano di poter rivedere una battaglia serrata con lo stesso Verstappen come accadde in coda al campionato 2021, quando Max trovò il suo primo mondiale non senza polemiche.

Battaglia aperta tra Hamilton e Verstappen: l’annuncio di Max sconvolge i tifosi

Dal 2022 il cambio di regolamenti ha quindi tagliato le gambe alla Mercedes, andando ad escludere sin da subito il sette volte campione dai discorsi per il titolo.

Ora con indosso il rosso della Ferrari la speranza è quella di rivedere un Lewis di alto profilo, in grado di andare potenzialmente a superare quel record di mondiali vinti da Schumacher che i fan italiani ben conoscono.

Molto appunto dipenderà dalle prestazioni delle auto in corsa, e in questo senso lo stesso Verstappen è stato chiarissimo facendo scattare un campanello d’allarme: “Tutto dipende dalla macchina, sappiamo tutti quanto sia bravo Lewis, su questo non si discute, quindi dipende dalla vettura. – ha detto Verstappen nelle parole riportate da ‘Formulapassion’ – Avere delle battaglie per la vittoria è sempre molto bello e positivo per lo sport. È per questo che le regole sono state fissate in questo modo. Spero che ci possano essere molti vincitori di squadre diverse, sarebbe fantastico per lo sport”.

Alla luce anche delle parole di Verstappen appare chiaro come possa anche regnare una sorta di equilibrio ai vertici di un campionato ricco di potenziali colpi di scena.