Il bianco per le pareti di casa è ormai fuori moda: con questo colore farai la differenza

Nel momento in cui si andrà ad arredare la propria casa o anche semplicemente se si ha voglia di cambiare look ai vari ambienti, la scelta del colore delle pareti gioca un ruolo cruciale. Infatti, tenendo presente che sarà l’effetto che vedremo praticamente ogni giorno, non solo dovrà essere in linea con tutti gli altri elementi, ma non dovrà nemmeno essere un colore che tenda a stufarci dopo qualche mese.

Proprio per evitare quest’ultima situazione e soprattutto per non ritrovarsi in casa un colore che magari non ci piace più, il bianco resta ancora adesso una delle tonalità più utilizzate per le pareti di casa. Si tratta di un colore assolutamente neutro, senza troppi fronzoli e che si adatta alla perfezione ad ogni ambiente, ma soprattutto ad ogni stile di arredamento.

Il bianco non è più di moda come colore per le pareti: è questa la nuova tendenza

Oltre ad essere un colore neutro e di conseguenza riesce ad essere abbinato senza alcuna difficoltà, il bianco riesce a plasmarsi in base allo stile che ha intorno. Se ci sono arredi di valore e sofisticati diventerà un colore elegante, se invece si trova in ambienti minimal, allora sarà perfetto come colore moderno. Insomma, scegliere questa tonalità ha sicuramente tantissimi vantaggi, tuttavia, con il passare della moda anche il bianco non è più di tendenza, ed è questo il colore che prenderà il suo posto.

Il color crema è senza dubbio la migliore alternativa al classico bianco, una tonalità che sta già riscontrando molto successi e che a breve andrà a dominare la scena dell’interior designer. Si tratta di un colore dalla tonalità chiarissima, una scelta raffinata e che non conosce tempo. Utilizzarlo per le pareti di casa vuol dire creare ambienti, eleganti, chic, e confortevoli, donando anche quel pizzico di luce in più.

Grazie alla sua particolare tonalità, il color crema riesce a conferire spazio e luminosità agli ambienti, donando quell’effetto ottico che spesso si ricerca negli altri colori. Inoltre, trasmette una sensazione di calma e relax, rendendolo ideale per ogni ambiente della casa, dal soggiorno alla camera da letto. Facile da abbinare, è un colore che si adatta alla perfezione ad ogni stile scelto per la propria casa, creando armonia, stile ed equilibrio tra i vari elementi. Insomma, il bianco ormai non è più di moda, ed è il color crema a far impazzire tutti.