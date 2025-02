Aspirina in lavatrice? No, non è follia: questo trucco ti cambia la vita in un attimo

Basterà mettere una sola aspirina in lavatrice e il cambiamento sarà immediato: una volta provato questo trucco non si lascia più.

Vedere nella stessa frase la parola aspirina e la parola lavatrice è piuttosto bizzarro, soprattutto se vi viene richiesto di utilizzare insieme. Un connubio impossibile e che preso così all’improvviso sembrerebbe non avere alcun motivo di esistere, eppure vi assicuriamo, ce si tratta di un trucco assolutamente da provare e che cambierà per sempre il modo di fare il bucato.

In casa abbiamo tutti una confezione di aspirina, pronte ad essere usate non appena andremo ad avere uno stato di raffreddamento. È sicuramente tra le compresse che non possono mai mancare e che tornano utili non solo per combattere i malanni di stagione. Ma non è tutto, perché senza alcun tipo di immaginazione, l’aspirina torna utilissima anche in casa, anzi, in lavatrice per essere più precisi e quello che sarà in grado di fare è davvero sbalorditivo.

Come e perché utilizzare subito un’aspirina in lavatrice: il motivo è geniale

La lavatrice è sicuramente tra gli elettrodomestici che più ci hanno cambiato la vita in casa. Infatti, grazie alle sue funzioni ci permetterà di ottenere un bucato perfettamente pulito ed igienizzato senza alcun tipo di fatica. Detto questo, a cosa serve mettere al suo interno una pasticca di aspirina, ma soprattutto perché questo trucco è diventato così virale?

Ebbene, utilizzare la pasticca di aspirina in lavatrice aiuterà ad ottenere subito un bucato più bianco ed igienizzato. Spesso, infatti, a causa di lavaggi sbagliati, dell’usura e del tempo, i capi bianchi tenderanno a perdere il loro candore, diventando quindi ingialliti o addirittura ingrigiti, in questo caso quindi, invece di usare inutili e costosi prodotti sbiancanti, basterà usare dell’aspirina per fare tornare bianchissimo il bucato. Ma come procedere quindi?

Se stiamo lavando i nostri capi a mano, basterà sciogliere 5 pasticche da 325 g di aspirina in una bacinella con circa 7 litri di acqua. Immergere quindi i capi da lavare e lascarli in ammollo per almeno un’oretta. Dopodiché si potrà procedere subito con il risciacquo e con l’asciugatura. Se invece vogliamo usare la lavatrice, utilizzare sempre la stessa quantità di aspirina, riducendola in polvere e aggiungendola direttamente nel cestello. Avviare il classico ciclo ed il gioco è fatto, una volta terminato i capi saranno tornati bianchissimi. Un trucco davvero geniale che dirà definitivamente addio a indumenti ingrigiti o ingialliti.