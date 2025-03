Lavatrice, l’hai sempre utilizzata in modo sbagliato: ecco perché le bollette sono sempre alte

La lavatrice è senza ombra di dubbio una delle innovazioni passate che più ci hanno semplificato la vita in casa. Grazie alle sue funzioni, oramai sempre più all’avanguardia, riusciamo ad ottenere un bucato perfettamente pulito ed igienizzato senza alcuna fatica, anzi, mentre lei pensa a fare ‘tutto il lavoro sporco’ noi possiamo dedicarci ad altro.

Ovviamente, per poter funzionare in modo corretto, ma soprattutto per avere la certezza che riesca davvero ad igienizzare e ad eliminare a fondo ogni tipologia di macchia, sarà molto importante eseguire una manutenzione ordinaria e straordinaria della lavatrice anche con frequenza. In questo modo, infatti, non solo si andrà ad eliminare tutto lo sporco accumulato, ma si garantirà anche una lunga vita all’apparecchio. Ma non solo, perché imparare ad usare la lavatrice in modo corretto, aiuterà anche a ridurre i costi in bolletta.

Cosa sapere e cosa fare con la lavatrice per non avere più bollette alte

La lavatrice, così come tutti gli altri elettrodomestici e tutti gli apparecchi elettronici, per poter funzionare necessitano ovviamente dell’utilizzo della corrente. Ecco perché, usarla in modo errato e sconsiderato, non farà altro che far aumentare il costo finale, ottenendo così delle bollette davvero alte. Ma per evitare che questo accada, basterà evitare alcuni piccolissimi errori e si potrà finalmente risparmiare.

Per evitare brutte sorprese ogni volta che arrivano le bollette, esistono una serie di piccole accortezze da adottare per riuscire finalmente ad abbassare i costi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

Pulizia della lavatrice: eseguire una pulizia profonda della lavatrice serve prima di tutto ad eliminare lo sporco, e in secondo luogo permetterà all’apparecchio di poter funzionare in modo corretto, evitando di consumare più del necessario; Ciclo di lavaggio adeguato: scegliere spesso temperature troppo alte, non fa altro che far aumentare la bolletta. Per evitare questo, meglio impostare una temperatura sui 40°, e solo in casi estremi e se strettamente necessario gradi superiori a questi; Quantità del carico: la lavatrice non dovrebbe mai essere avviata a mezzo carico o semi vuota, quindi, prima di poterla avviare accertarsi che ci siano abbastanza capi da lavare al suo interno; Scegliere le fasce orarie più convenienti: in genere di prima mattina e in tarda serata, sono i momenti della giornata in cui si paga di meno sul costo dell’energia. Quindi, scegliere queste due fasce farà sicuramente risparmiare.

Come vedete, risparmiare utilizzando la lavatrice è davvero possibile, basterà semplicemente seguire questi piccoli accorgimenti e tutto sarà più facile.