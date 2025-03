Ricovero improvviso in ospedale, Barbara D’Urso e Maria De Filippi in ansia: cos’è successo

C'è forte preoccupazione per le condizioni di un noto collaboratore di Maria De Filippi e Barbara D'Urso, costretto al ricovero.

C’è ansia per uno degli storici collaboratori di Barbara D’Urso e Maria De Filippi. È da poco giunta la notizia del ricovero in ospedale e comprensibilmente è forte l’apprensione per le condizioni di salute di un personaggio noto al pubblico televisivo italiano, più volte ospitato nelle trasmissioni delle due conduttrici.

Da “Amici di Maria De Filippi” fino a “Domenica Live” e “Live – Non è la d’Urso”, sono stati tanti i programmi che hanno cementato una collaborazione professionale all’insegna di un opinionismo sfrontato e irriverente, a tratti provocatorio ma comunque sempre pungente e imprevedibile. Ecco cosa è successo: la notizia del ricovero è partita dai social.

Ricovero improvviso in ospedale, ecco cosa è accaduto

Tutti preoccupati per le condizioni di salute di Mauro Coruzzi, il noto personaggio televisivo conosciuto soprattutto con lo pseudonimo di Platinette, lanciato in televisione da Maurizio Costanzo verso la fine degli anni Novanta, quando prese parte a molte puntate del Maurizio Costanzo show. A marzo 2023 Coruzzi è stato colpito da un ictus ischemico.

Adesso il giornalista, autore e conduttore televisivo (oltre che radiofonico) è stato nuovamente ricoverato per accertamenti. L’annuncio è arrivato direttamente da lui, tramite un video messaggio diffuso attraverso i social network dove Coruzzi aggiorna i suoi follower sulle proprie condizioni. Malgrado le evidenti difficoltà nel parlare, con ogni probabilità dovute all’ictus di marzo, il popolare opinionista mostra di non aver per nulla smarrito la vena ironica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Coruzzi “Platinette” (@platimauro_o_mauroplati)

Mauro Coruzzi scherza infatti sulla tempistica del ricovero, avvenuto poco prima dell’ultimo Festival di Sanremo: «Forse è stato un volere divino – dice nel video – Questo che vedete è un letto d’ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival, ma nemmeno tanto a dire la verità».

«Ecco perché della mia assenza forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero. Ok?», dice Platinette che nella didascalia del video menziona la cantante Giorgia e il suo brano sanremese intitolato ‘La cura per me’. Dopo l’ictus del 2023 Coruzzi venne ricoverato per due mesi e cominciò un lungo percorso di riabilitazione e logopedia.

Il noto personaggio televisivo accusò il malore mentre si stava preparando a un musical con il personal trainer e fisioterapista, che si accorse di quanto stava accadendo. Dopo il ricovero all’Ospedale Niguarda di Milano per Coruzzi è iniziata una lunga riabilitazione. «Sono lontano dalla persona che ero. Fatico ancora anche con le scale, specialmente quando scendo», ha spiegato qualche tempo fa a Vanity Fair.