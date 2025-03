No, non usare il bicarbonato per pulire il forno: prendi questo ingrediente e lo igienizzi lo stesso

Non serve il bicarbonato per pulire il forno in modo adeguato, basta usare questo comune ingrediente e il risultato sarà spettacolare.

Il forno è tra gli elettrodomestici che più vengono utilizzati in casa. Grazie alle sue funzioni, infatti, permette di poter preparare pietanze saporite di qualsiasi genere. A partire da torte golose e fumanti, fino ad arrivare a paste al forno ricche di ogni ben di Dio, tutto sarà cotto in modo uniforme e si potranno gustare delle vere specialità.

Ovviamente, com’è giusto che sia, anche il forno necessità di una pulizia accurata, un passaggio fondamentale non solo per eliminare tutto lo sporco che si andrà ad accumulare al suo interno, ma soprattutto sarà importante per neutralizzare eventuali germi, batteri e anche cattivi odori, che possono rendere il suo interno non proprio adatto per la cottura dei cibi che poi andremo a mangiare. Proprio per questo, sarà necessario prestargli sempre la dovuta attenzione, senza trascurare mai nulla.

Come pulire il forno con un solo ingrediente che non è il bicarbonato

Per molti, con giusta ragione, la pulizia del forno non è mai un compito piacevole, soprattutto se lo sporco da rimuovere è tanto, e non basteranno pochi minuti per risolvere la situazione. Fortunatamente, esistono diverse soluzioni del tutto naturali che permetteranno di ottenere un pulito perfetto senza troppa fatica, e per mettere in pratica una di queste, basterà del semplice limone.

Non è di certo la prima volta che scopriamo come un comunissimo ingrediente torni in realtà utile per alcuni compiti in casa, succede spesso con l’aceto ad esempio. Oggi invece, andremo a mostrare come con del semplice succo di limone si potrà pulire alla perfezione l’interno del forno, eliminando anche le incrostazioni più ostinate.

La prima cosa da fare è accendere il forno a 150°, una volta fatto questo prendere 3 limoni e tagliarli a metà. Ottenere il succo e trasferirlo in una ciotola, aggiungere mezzo bicchiere di acqua e le bucce dei limoni. A questo punto, mettere la ciotola nel forno acceso sul ripiano centrale e lasciare agire per circa un’ora. Una volta passato il tempo, spegnere il forno e aspettare altri 10 minuti prima di estrarre la ciotola. Dopo aver tolto con attenzione la ciotola, si potrà prendere un panno umido e rimuovere tutti i residui di sporco.

Questo metodo funziona alla perfezione proprio grazie alla combinazione del vapore e del succo di limone, che una volta sprigionato all’interno del forno, andrà ad attaccare tutte le incrostazioni, riuscendole a sciogliere in pochissimi minuti. Inoltre, con questo sistema verranno neutralizzati anche i cattivi odori.