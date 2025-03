Paltrinieri-Olimpiadi, tifosi senza parole: è tutto già deciso

Gregorio Paltrinieri è tra i simboli assoluti dello sport italiano degli ultimi anni. Un azzurro vincente il cui focus resta quello di vivere al top anche questa seconda fase della sua carriera, con il grande obiettivo rappresentato dalle prossime Olimpiadi.

Per il nativo di Carpi la scorsa estate a Parigi non tutto è andato come sperato, ma nonostante i 30 anni ormai superati l’entusiasmo resta sempre lo stesso, fermo restando che dovrà gestire in maniera differente anche il suo corpo e i prossimi impegni. In questo senso dopo una pausa di circa tre mesi, in virtù anche di una frattura al gomito sinistro, nei giorni scorsi Paltrinieri è tornato a gareggiare a Soma Bay, location nella quale ha preso il via la Coppa del mondo di nuoto in acque libere 2025.

Si è trattato però di un rientro in gara non semplice visto che nella 10km è arrivato tredicesimo, per poi incappare in una squalifica. Una situazione di cui ha parlato lo stesso Paltrinieri sorridente ai microfoni di ‘Sky’: “Ho ricominciato ad allenarmi a gennaio, ho preso una vacanza che mi serviva. Ho fatto questa gara per rompere il ghiaccio. Non avevo troppe pretese. Sono stato squalificato nella gara individuale. Non ero aggiornato sui cambiamenti del regolamento e ho sbagliato qualche passaggio di boa. A podio con la staffetta invece è stato bello”.

Bomba Gregorio Paltrinieri, ultim’ora sulle Olimpiadi: la decisione è arrivata

La prende col sorriso quindi Gregorio Paltrinieri, già focalizzato anche su quelli che saranno i prossimi eventi. Dopo Soma Bay, il circuito proseguirà con le tappe di Ibiza (25-26 aprile), Setubal (14-16 giugno) e poi del Golfo Aranci (10-11 ottobre).

Nel corso del suo intervento il nuotatore italiano si è focalizzato soprattutto su Ibiza: “È la prima volta che faremo gare a Ibiza. Bello quando ci sono gare in Europa. C’è anche un nuovo format molto interessante al programma di Europei e Mondiali”.

Infine Paltrinieri ha ulteriormente ribadito il motivo che lo spinge ancora a gareggiare ad alti livelli: “Cercherò di arrivare al mondiale di luglio nelle migliori condizioni possibili. Continuo però a nuotare per arrivare alle prossime Olimpiadi. Quello è l’obiettivo principale, tutto ciò che c’è in mezzo continuerò a farlo bene ma se continuo a nuotare è per qualcosa di grosso. Voglio provarci. Vediamo questa stagione cosa mi racconta del mio corpo”.