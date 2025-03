WhatsApp, arriva la novità che tutti stavano aspettando: adesso i vocali saranno completamente diversi

Da tempo WhatsApp non è più semplicemente una versione implementata e interattiva dei vecchi messaggini (gli SMS, per intenderci). Non ci si limita a scambiarsi messaggi di testo, ma anche note vocali e video. I messaggi audio sono una delle funzionalità più utilizzate della piattaforma di messaggistica di Meta, un metodo di comunicazione rapido e efficace per conversare con i propri contatti aggirando gli equivoci che il linguaggio non verbale di un semplice messaggio di testo potrebbe generare.

WhatsApp però ci ha abituati a costanti innovazioni. La capacità di aggiornarsi continuamente per restare al passo con i tempi e assecondare le esigenze dei suoi numerosissimi utenti è uno dei segreti che hanno reso l’applicazione di Meta la più popolare piattaforma di messaggistica istantanea al mondo. Del resto parlano chiaro i numeri vale a dire i due miliardi di utenti mensili di WhatsApp. Ecco cosa cambierà adesso sul fronte dei messaggi vocali.

WhatsApp, arriva la modifica tanto attesa delle note vocali

La novità è la possibilità di modificare la voce dei messaggi vocali. E come? Forse non tutti sanno che esistono delle applicazioni in grado di camuffare la voce con dei filtri in maniera assolutamente gratuita. Non bisognerà fare altro che scaricare, dare il consenso per l’uso del microfono del telefono e la cosa si farà molto rapidamente. A questo non dovremo fare altro che cominciare a parlare e dopo aver scelto l’effetto da applicare otterremo una nota vocale con la voce distorta.

Non esiste però una funzionalità interna di WhatsApp che consenta di modificare la voce dei messaggi vocali, fatta eccezione per la possibilità di aumentare la velocità di riproduzione dell’audio (in 1.5x 2x) in modo da ascoltare più rapidamente la nota vocale. Ci sono però, come dicevamo, alcune app che permettono di applicare effetti strani e distorti. Ad esempio Voicemod, un software in grado di applicare effetti come il riverbero, il pitching e i filtri (ad esempio il filtro robot o dinosauro) e tanto altro.

Un’altra soluzione può essere un’app come Voice Changer Plus, disponibile sia su iOS che su Android, che mette a disposizione molti effetti differenti da applicare alla voce durante la registrazione della nota vocale. Voice Changer Plus permette di salvare la traccia audio e di inviarla come file allegato esterno mentre Voicemod applica i filtri direttamente all’interno dell’app di messaggistica.

Su WhatsApp bisognerà invece aprire le Impostazioni e selezionare “Microfono (dispositivo audio virtuale Voicemod)” come fonte di cattura attiva. In questo modo l’applicazione preleverà il nostro audio dal software summenzionato, con gli effetti di modifica già attivati.

A questo punto non dovremo fare altro che avviare la chat con il destinatario del messaggio, premere il tasto del microfono a destra e cominciare a parlare. Ascoltando il messaggio invitato ci accorgeremo che la nostra voce risulterà camuffata alla perfezione.