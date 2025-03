Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide vuota il sacco, grande colpo di scena!

Il Paradiso delle Signore continua a riscuotere un grande successo presso il pubblico. A dirlo sono i numeri degli ascolti televisivi che hanno visto la puntata di mercoledì 26 febbraio, seguita da 1 milione e 681 mila spettatori, attestarsi al 17,8% di share. Non per nulla la Rai si è affrettata a mettere in cantiere la decima stagione del period drama ambientato nella ruggente Milano di metà anni Sessanta.

Una Milano in pieno boom economico quella in cui si snodano le vicende umane e professionali del Paradiso. Tra i protagonisti indiscussi della serie c’è sicuramente la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (interpretata da Vanessa Gravina), raffinata regina della mondanità milanese e matriarca riconosciuta di una famiglia che cerca di tenere insieme a ogni costo.

Nelle ultime settimane i tanti fan del Paradiso delle Signore sono in apprensione per le condizioni di salute di Adelaide, volata a Londra ufficialmente per impegni filantropici, ma in realtà per occuparsi di un serio problema al cuore del quale solo Umberto è al corrente. Nelle prossime puntate la contessa sarà al centro di un grande colpo di scena.

Il Paradiso 9 spoiler, grande colpo di scena: la rivelazione sul destino di Adelaide

Gli appassionati della soap in onda nel pomeriggio su Rai 1 sono preoccupati per Adelaide. La contessa riuscirà a risolvere i suoi problemi di salute e rientrare a Milano per abbracciare di nuovo i suoi affetti più cari, a cominciare dalla figlia (ritrovata) Odile? Possibile che esca di scena il personaggio forse più iconico del Paradiso delle Signore?

Su Libero Magazine è apparsa una lunga intervista a Vanessa Gravina, l’attrice che ormai da anni presta il volto a Adelaide di Sant’Erasmo. Un modo per capire di più sul futuro di un personaggio che ha conquistato il pubblico con i suoi modi felpati e l’italiano forbito capaci di convivere con una tempra determinata, pronta a dare battaglia soprattutto quando si tratta di proteggere la sua famiglia.

Adelaide, rivela la sua interprete, tornerà. Prima però ci sarà un colpo di scena. «Adelaide non è sparita, se ne è andata perché non vuole far pesare la sua sofferenza a chi le sta accanto», spiega l’artista. Una donna forte come la contessa, aggiunge Vanessa Gravina, si è dileguata «anche perché, forse, non vuole far vedere il suo lato fragile in un momento difficile».

«Comunque stiano tranquilli tutti perché sta per arrivare un colpo di scena: la Contessa tornerà», aggiunge l’attrice. Insomma: niente paura. «Non temete perché la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo risorge sempre: è come un’Araba Fenice, con tutte le sue inquietudini e i suoi enigmi», sottolinea ancora Vanessa Gravina. «Tranquilli perché la resurrezione ci sarà quindi vedremo il suo ritorno, anche perché dovrà affrontare un guado molto complicato e ci terrà molto sulle spine».