Bufera su Hamilton, le accuse sono pesantissime: prima grana in casa Ferrari

C'è grande attesa per il debutto ufficiale di Lewis Hamilton in casa Ferrari. Intanto però arriva una pessima notizia.

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della stagione di Formula Uno, si comincerà nel weekend del 16 Marzo con il consueto Gran Premio di Australia, apripista per un’annata che si preannuncia davvero ricca di emozioni. Max Verstappen è chiamato a difendere il titolo, ma ci sono tante avversarie, a partire dalla Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

La Rossa ha deciso di puntare forte per il titolo e per il 2025 ha presentato una coppia di campionissimi, il leggendario Hamilton che affiancherà l’eterna promessa (e in molti si attendono la sua definitiva consacrazione) Charles Leclerc. Il titolo a Maranello, sia costruttori che piloti, manca da diverso tempo ma la concorrenza è spietata e ci sono tante rivali, non solo i campioni in carica.

Paradossalmente quest’anno per ‘Super Max’ sarà durissima, al momento i favoriti per il titolo sono le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, due giovani e promettenti piloti che dopo il titolo costruttori ora puntano a vincere tutto. E come visto negli ultimi test la McLaren va fortissimo e sembra al momento un gradino avanti a Ferrari, Mercedes e Red Bull, ormai in grossa difficoltà. Intanto arriva una clamorosa notizia che certifica la rottura dei rapporti, anche le Ferrari di Hamilton e Leclerc sono sotto attacco.

Attacco alla Ferrari, Hamilton e Leclerc subito nei guai

Negli ultimi anni i rapporti tra Red Bull e avversarie sono stati piuttosto tesi e quest’anno – visto una rinomata competitività di tutti – la situazione sembra destinata a peggiorare. In Ferrari ci sono grosse aspettative per Hamilton ma nelle ultime ore è arrivata una clamorosa novità. Secondo quanto riporta The Race alcune monoposto sembrerebbero avere un’ala posteriore fin troppo flessibile, molto simile alla tanto criticata McLaren 2024.

La Ferrari di Hamilton e Leclerc ad esempio è finita sotto accusa e a parlare è stato direttamente il direttore tecnico della Red Bull Pierre Wachè che ha rilasciato pesanti accuse. Ecco le sue parole: “Penso che la Ferrari e la McLaren stiano ancora usando il mini-DRS” e sicuramente nei prossimi giorni arriveranno importanti novità.

Secondo alcune indiscrezioni prima del Gran Premio di Australia ci sarà un nuovo incontro tra tutti i team e non è escluso che vi siano dei controlli specifici direttamente per verificare le parole di Wachè. Insomma l’avventura di Hamilton a Maranello crea subito gran dibattito e polemiche.