Nico Gonzalez nerazzurro: 27 milioni più bonus per salutare la Juve

La stagione della Juventus è stata finora caratterizzata da un eccesso di alti e bassi. Supercoppa Italiana persa ed eliminazione decisamente premature sia in Champions League che in Coppa Italia. Lo score nelle coppe è quindi completamente da dimenticare, mentre in campionato resta vivo l’obiettivo quarto posto nonostante qualche passaggio a vuoto.

Nel complesso la squadra di Thiago Motta ha giocato in maniera troppo altalenante in questi mesi, senza riuscire a dare una buona continuità quasi mai. Un rendimento negativo di squadra che inevitabilmente si riflette anche su quello di alcuni singoli, tra i quali spicca Nico Gonzalez. L’esterno argentino arrivato in estate dalla Fiorentina è stato un investimento importante per la Juventus, che sperava di trovare nel mancino di Belen de Escobar un calciatore di valore assoluto in grado di dare qualità agli ultimi 30 metri della manovra abbinando anche imprevedibilità ed esperienza.

Nico Gonzalez però finora ha reso ben al di sotto delle elevate aspettative, non giustificando neanche l’alto esborso complessivo della Juve. Finora l’argentino ha messo a referto 3 gol e 4 assist in 23 apparizioni accumulando meno di 1400 minuti.

Qualche problema fisico di troppo ne ha quindi condizionato il rendimento, ma nel complesso il giudizio su di lui non può essere positivo.

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez già al capolinea: idea per l’Atalanta

L’avventura di Nico Gonzalez in quel di Torino ha finora convinto pochissimo anche i tifosi, che a margine della sostituzione rimediata allo Stadium contro l’Empoli in Coppa Italia, non gli hanno risparmiato fischi.

Si è trattato forse del momento più basso della sua storia in bianconero, che ha certamente ancora margini di miglioramento. In caso contrario per la prossima estate non possono essere esclusi a priori colpi di scena che potrebbero portare l’ex viola in una nuova realtà.

In questo caso l’incastro giusto potrebbe prendere corpo con l’Atalanta. I bergamaschi dovrebbero essere all’ultimo capitolo dell’avventura di Lookman in nerazzurro e a fronte di un’offerta pesante, eventualmente soprattutto dall’estero, dovrebbero quindi cedere il nigeriano.

Qualora il campione atalantino lasciasse Bergamo il club allenato da Gasperini dovrebbe correre ai ripari con un altro fantasista. In questo quadro potrebbe anche farsi largo la suggestione Nico Gonzalez. Il mancino argentino classe 1998 potrebbe tentare un rilancio in un’altra realtà di primo livello in Serie A.

Grazie ai grossi introiti derivanti dall’eventuale addio di Lookman, l’Atalanta non avrebbe problemi a mettere sul piatto un proposta da 27 milioni più bonus che potrebbe anche convincere la Juve.