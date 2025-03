Doccia, meglio farla con l’acqua calda o fredda? La risposta nessuno la immagina

Meglio usare l'acqua calda o l'acqua fredda per farsi la doccia? Ecco cosa consigliano subito gli esperti, la risposta non è così scontata.

Fare la doccia, anche tutti i giorni, non è solo una questione di pulizia, ma anche di benessere generale. Infatti, non solo aiuta rimuovere lo sporco, sudore e batteri, prevenendo cattivi odori e infezioni ma aiuta a ridurre il rischio di malattie della pelle come acne o irritazioni. Inoltre, aiuta ad eliminare le cellule morte, favorendo il rinnovamento della pelle.

Oltre ad avere benefici per quanto riguarda l’igiene, la doccia contribuisce anche ad un benessere mentale, infatti, una doccia calda rilassa i muscoli e riduce lo stress, mentre una doccia fredda può aumentare la circolazione e dare energia. Inoltre, il contatto con l’acqua può avere un effetto calmante sulla mente. Infine, non di certo per importanza, una doccia mattutina aiuta a svegliarsi e sentirsi freschi e una doccia serale può aiutare a rilassarsi e migliorare il sonno.

Doccia, meglio con l’acqua calda o con l’acqua fredda?

Ovviamente, nel momento in cui entreremo nella doccia una delle prime cose che andremo a fare sarà quella di regolare la temperatura del getto dell’acqua, affinché possa diventare per noi piacevole e ci possa aiutare a godere al massimo di questo momento. Tuttavia, ogni volta si pone sempre la stessa domanda: ma per fare la doccia, è meglio utilizzare l’acqua fredda o l’acqua calda? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato gli esperti, ed ecco cosa suggeriscono.

Ebbene, prima di rispondere a questa domanda è bene tenere presenta sia la stagione che le proprie preferenze, se ad esempio mal si sopporta l’acqua calda, sarà scontato che non si andrà mai ad utilizzare. Tuttavia, è importante sapere che entrambe le temperature hanno dei pro e contro, ed ora li andremo a scoprire nel dettaglio:

Doccia calda pro:

Rilassa i muscoli e riduce lo stress

Aiuta a sciogliere il muco in caso di raffreddore

Migliora la circolazione e apre i pori della pelle

Doccia calda contro:

Può seccare la pelle se troppo calda

Rischia di abbassare la pressione sanguigna

Può rendere più difficile il risveglio al mattino

Doccia fredda pro:

Stimola la circolazione e il metabolismo

Aumenta la vigilanza e l’energia

Può migliorare la salute della pelle e dei capelli (chiude i pori)

Doccia fredda contro:

Non ideale se sei raffreddati o se si hanno problemi di pressione

Può essere difficile da sopportare, soprattutto in inverno

Quindi in conclusione, secondo gli esperti se si ci si vuole vuoi rilassare, meglio allora scegliere l’acqua calda. Se invece, ci si vuole svegliare e attivarsi, meglio quella fredda. L’ideale però sarebbe alternare le due temperature (doccia scozzese) per ottenere i benefici di entrambe oppure impostare una temperatura che oscilla tra i 28° e i 30°, perfetta in ogni occasione.