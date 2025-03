Le estetiste non lo dicono, ma in casa ci sono 4 ingredienti per avere un viso perfetto: il risparmio è assicurato

In casa si nascondono 4 ingredienti perfetti per una pelle perfetta e senza residui di trucco: se li usi, il risparmio sarà assicurato.

Prendersi cura della pelle del viso non è solo per una questione puramente estetica. Farlo in modo adatto, infatti, elimina le impurità e gli eccessi di sebo, la rende più sana, forte e luminosa ed aiuta anche a contrastare gli effetti dell’avanzare del tempo, come le rughe. Inoltre, conferisce sicuramente un gradevole effetto visivo, rispetto ad una pelle trascurata e malandata.

Prendersi cura della pelle del viso, quindi, è fondamentale per mantenerla sana, luminosa e per proteggerla dagli agenti esterni. Ma la vera protezione, avviene tra le mura di casa, dove si attuerà la propria skincare quotidiana, che permetterà di avere una pelle del viso come si è sempre desiderata. Tuttavia, senza saperlo, in casa esistono 4 ingredienti naturali, perfetti per la propria beauty routine.

Basteranno questi 4 ingredienti per una pelle del viso perfetta e senza residui trucco

Uno dei problemi più comuni e che tende a compromettere la buona qualità della pelle del viso, è non riuscire ad eliminare del tutto le tracce di trucco. Questo fenomeno, alla lunga, potrebbe avere anche delle serie ripercussioni sulla pelle, lasciando delle tracce per nulla belle da vedere. In questo caso quindi, piuttosto che spendere soldi in prodotti che magari non servono realmente, basterà usare questi 4 ingredienti per riuscire a struccarsi in modo naturale.

Andare a letto senza struccarsi o senza farlo in modo adeguato può avere delle ripercussioni non da poco. I residui di trucco, infatti, tendono ad ostruire i pori, favorendo la comparsa di punti neri e brufoli, oltre poi a rendere la pelle secca e spenta. È fondamentale quindi, struccarsi in modo adeguato e per farlo bene, non servo tutti quei prodotti in commercio, ma basterà usare 4 comunissimi ingredienti e tutto il trucco andrà via.

Il primo ingrediente da usare è sicuramente l’olio d’oliva capace di sciogliere velocemente ogni traccia di trucco. Poche gocce su un dischetto struccante ed il gioco è fatto. C’è poi il tè alla camomilla, perfetto per struccare e ammorbidire la pelle, basterà versare qualche goccia su un dischetto e passarlo sul viso. Anche il latte è un ottimo rimedio per struccare bene il viso, poche gocce sempre sul classico dischetto e il trucco scivolerà subito via. Infine, un ingrediente non proprio comunissimo, ossia l’olio di cocco, capace di rimuovere a fondo trucco e impurità.