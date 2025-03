Djokovic ‘inguaia’ Sinner, bomba improvvisa: nessuno se lo aspettava

Novak Djokovic, comunque vada, è destinato a restare una vera e propria leggenda del tennis. Un’icona, un campione che nessuno riuscirà a dimenticare ed al momento il tennista più vincente di sempre. Un grande campione ma non simpatico a tutti, specialmente ora che vi sono giovani tennisti in rampa di lancio come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Se dobbiamo pensare a Nole non possiamo che pensare al cosiddetto ‘Villain’ delle serie tv, il cattivo che fa di tutto per vincere e ignora i rivali. Spesso i tifosi vedono il serbo in questo modo, lo abbiamo visto nella sua rivalità contro Roger Federer e Rafael Nadal ed ora anche che ci sono i giovani al suo posto la cosa non sembra esser finita, anzi tutt’altro.

Djokovic ha riservato qualche frecciatina a Sinner per l’oramai noto caso Clostebol e lui come altri non sembrano aver gradito il presunto trattamento diverso per il numero uno rispetto a chi in passato ha ricevuto accuse di doping. Tutto risolto, anche perchè Sinner ha patteggiato comunque una squalifica e resterà fermo fino a Maggio dove tornerà direttamente agli Internazionali d’Italia a Roma. Djokovic resta comunque uno dei più grandi rivali di Sinner e quest’anno dovrà ancora fare i conti con lui.

Sinner, che mazzata: arriva l’annuncio su Djokovic

I principali obiettivi di Sinner questa stagione sono gli Slam e i tifosi gradirebbero di vedere l’azzurro trionfare su superfici diverse dal cemento, magari vederlo vincere in tornei storici come il Roland Garros e specialmente come Wimbledon. Non è semplice ma Jannik ci spera anche se sarà durissima. L’ex tennista e ora opinionista Tim Henman ha avvisato l’azzurro e Carlos Alcaraz riguardo la lotta al titolo ed ha spiegato la situazione chiarendo che in fondo Djokovic resta il favorito in quel di Wimbledon, ecco le sue parole:

“Novak Djokovic avrà una grande occasione a Wimbledon, penso che sia la grande occasione per vederlo vincere il suo 25esimo titolo del Grande Slam in carriera. Ricordo la scorsa estate quando è arrivato in finale nonostante un’operazione al ginocchio” e l’ex tennista britannico ha spiegato anche i motivi di questa dichiarazione.

I tennisti a saper giocare sull’erba sono davvero pochi, si gioca poco durante la stagione su questa superficie e questo complica le cose con Henman che spiega: “Molti giocatori non hanno grande stabilità su questa superficie, e il numero di possibili campioni diventa più basso, Sinner ha raggiunto le semifinali qui ma è molto più vulnerabile sull’erba, poi c’è Djokovic ed Alcaraz. Al momento mi viene difficile fare un nome diverso da questi tre”, sentenzia il tennista.