Dal Milan alla Juve, un Top assoluto è pronto a cambiare maglia: 32 milioni

Milan e Juventus, accomunate dal medesimo destino in Champions League con l’eliminazione prematura al playoff, sembrano invece lottare su fronti completamente diversi in campionato.

La distanza tra bianconeri e rossoneri è di ben 11 punti, con le due compagini che vivono anche momenti di forma agli antipodi. Cinque vittorie di fila in Serie A per Thuram e soci, mentre la truppa di Conceiçao ha messo a referto ben tre ko consecutivi che iniziano a mettere in discussione seriamente la posizione del portoghese, quanto meno per la prossima estate.

E proprio al termine del campionato, alla riapertura del calciomercato, le cose potrebbero ulteriormente cambiare anche per alcuni big presenti in rosa, sia al Milan che alla Juventus. I destini di rossoneri e bianconeri potrebbero dunque persino incrociarsi con un possibile cambio di maglia provocato da una eventuale reazione a catena.

Il punto di partenza sarebbe Andrea Cambiaso, autentico jolly presente nella rosa di Thiago Motta che già nel corso della finestra invernale è stato accostato ad un possibile cambio di maglia. A gennaio infatti l’ex genoano era finito nel mirino di Pep Guardiola per il suo Manchester City.

Calciomercato Juventus, Cambiaso nel mirino del City: reazione a catena con Theo Hernandez

33 presenze con due gol e tre assist totali per Cambiaso finora in stagione. Un’annata interessante quella offerta dal classe 2000 italiano, che sembrava poter muovere capitali importanti già a gennaio nell’ambito dell’affare poi non sbocciato col City.

In vista della prossima estate però la truppa di Guardiola potrebbe tornare alla carica. Per caratteristiche il bianconero si sposerebbe benissimo con le esigenze del gioco degli inglesi, i quali potrebbero fare follie nei prossimi mesi. Il Manchester City avrebbe intenzione di farsi di nuovo avanti per Cambiaso e in caso di addio, la Juve potrebbe accelerare per Theo Hernandez.

Qui potrebbero dunque intrecciare il cammino bianconeri e rossoneri, con il club piemontese che metterebbe nel mirino il terzino sinistro francese arrivato ormai ad un punto di svolta della sua avventura al Milan.

Il rendimento di Theo Hernandez a San Siro è crollato, ed è anche finito spesso nel mirino di critica e tifosi. Col contratto in scadenza a giugno 2026, la Juventus potrebbe quindi provare a strapparlo al Diavolo con una proposta sui 32 milioni di euro, ben lontana da quello che era il valore del calciatore qualche anno fa.

Le pretese ora però potrebbero scendere e questo effetto domino che partirebbe da Cambiaso è tutt’altro che impossibile.