Tutti pazzi per questo accessorio Ikea: costa solo 24,95 euro e rivoluziona casa

Nonostante l’arredamento di casa sia una cosa scelta con molta cura e attenzione, arriverà prima o poi il momento in cui si sentirà l’esigenza di stravolgere qualcosa. Che sia per una pura questione estetica o perché si desidera ulteriore spazio, i cambiamenti sono sicuramente all’ordine del giorno e si sarà sempre alla spasmodica ricerca di trovare qualcosa che sia pratico, bello e funzionale al tempo stesso.

E proprio quando si è alla ricerca di quell’accessorio che riesca a fare davvero la differenza in casa, Ikea è il luogo perfetto in cui cercare. Al suo interno, infatti, sarà possibile trovare migliaia di prodotti, ad un prezzo anche piuttosto contenuto e che permettono di migliorare l’organizzazione in casa e non solo. Si troveranno soluzioni a qualsiasi tipo di problema e non si uscirà mai a mani vuote.

Da Ikea con soli 24,95 euro trovi l’accessorio perfetto per rivoluzionare l’ingresso

IKEA è un’azienda svedese famosa in tutto il mondo per la vendita di mobili e arredamento a prezzi accessibili. Fondata nel 1943 da Ingvar Kamprad, il nome IKEA deriva dalle iniziali del fondatore (I.K.) e del villaggio dove è cresciuto (Elmtaryd, Agunnaryd). Il suo successo è sotto gli occhi di tutti e la vastità di prodotti rendono davvero imbattibile questo marchio. Ed è proprio camminando tra le sue corsie, che si potrà trovare un accessorio capace di stravolgere completamente l’ingresso di casa.

L’ingresso di casa è uno dei primi ambiente che si incontreranno non appena si varcherà la porta di casa. Una sorta di bigliettino da visita che vedranno anche gli ospiti che ci verranno a trovare, ecco perché sarà importante che sia sempre ben in ordine ed organizzato. Un’impresa per nulla semplice, soprattutto se non si dispone dell’accessorio giusto. Ebbene, per risolvere basterà andare da Ikea ed acquistare ÄLGANÄS, il perfetto appendiabiti, pratico e funzionale che costa soli 24,95 euro.

ÄLGANÄS è un comodissimo appendiabiti da terra che può tenere tanti vestiti in un solo posto senza doverlo fissare alla parete. È dotato di 5 grandi ganci di altezze e posizioni diverse per consentire l’accesso da tutti i lati e sfruttare al meglio il prodotto. Oltre ai ganci fissi, sono presenti due ganci flessibili più piccoli con cinghie incluse, che puoi spostare a piacimento e mettere dove serve. Il contenitore alla base ha 3 scomparti ed è perfetto per ombrelli, tappetini per lo yoga, attrezzature sportive e altri oggetti di forma allungata. Insomma un piccolo gioiellino, che permetterà di tenere tutto in ordine senza dover vedere più oggetti sparsi qua e là.