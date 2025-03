Frigorifero, pulirlo è importante per la tua salute: ecco ogni quanto farlo secondo gli esperti

Pulizia del frigorifero, ogni quanto andrebbe fatta per non correre al rischio? La verità, è che a conoscere la risposta corretta sono davvero in pochi.

In casa il frigorifero è uno di quegli elettrodomestici che non può di certo mancare. Una delle evoluzioni del passato che ci ha completamente cambiato la vita e che ci ha permesso anche di migliorare la qualità della nostra alimentazione. Grazie alle sue funzioni infatti, sarà possibile mantenere i cibi freschi più a lungo possibile, senza alterare sapore e qualità. Senza considerare la possibilità di avere bibite fresche ogni giorno.

Ovviamente affinché possa funzionare sempre in modo corretto, sarà importante tenere a mente delle semplicissime regole. Una di queste è quella di eseguire una pulizia profonda ed accurata del frigo periodicamente. Un passaggio fondamentale, non solo per eliminare lo sporco che si andrà ad accumulare nei vari ripiani, ma soprattutto per debellare germi e batteri che si andranno a formare molto facilmente in un ambiente interno come quello del frigo, in cui vengono conservati alimenti crudi e cotti di ogni genere.

Ogni quanto bisogna pulire il frigorifero per evitare rischi? Ecco la risposta giusta

Anche se apparentemente il frigo possa sembra pulito, in realtà le sue superfici possono nascondere delle insidie da non sottovalutare, soprattutto quando sistemiamo al suo interno alimenti crudi o che sono stati esposti all’aperto e al supermercato. La proliferazione di germi e batteri non è poi così impossibile, così come è altrettanto probabile che avvengano contaminazioni incrociate. Ecco perché sarà importante pulirlo molto di frequente e senza trascurare alcun elemento.

A questo punto la domanda sorge spontanea: ogni quanti giorni bisogna pulire ed igienizzare il frigorifero? A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Mattia Alessio, esperto di pulizie, che, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram @lacasadimattia ha ricordato le tempistiche giuste. Secondo Mattia, infatti, la pulizia profonda del frigo dovrebbe avvenire ogni 15-20 giorni.

In questo caso, bisognerà svuotare del tutto il frigo, rimuovendo cassetti e ripiani e procedere con una pulizia totale senza trascurare alcun dettaglio. Si potranno usare sia dei classici prodotti per l’igiene domestica o anche dei rimedi naturali come aceto e succo di limone. Quotidianamente invece, si potrà non solo prestare attenzione a come si ripongono gli alimenti al suo interno, ma si potrà anche pulire velocemente ogni volta che si prende qualche alimento dal frigo. In questo modo, la situazione sarà sempre sotto controllo e non si correrà alcun tipo di rischio.