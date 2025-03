Sinner, arriva un’altra mazzata dopo la squalifica: non ci voleva

Non è un periodo positivo per il numero uno al mondo Jannik Sinner. Piovono conferme e l'azzurro deve fare i conti con una vera batosta.

Questa settimana è cominciata con il Masters 1000 di Indian Wells, torneo molto importante con praticamente tutti i big in campo. Tutti tranne purtroppo l’attuale numero uno al mondo Jannik Sinner. Il tennista azzurro è attualmente fermo per tre mesi a causa dello stop inflitto con il patteggiamento per il caso Clostebol, con la Wada che lo ha fermato cosi per tre mesi ufficiali.

Indian Wells è il primo torneo importante che Sinner salterà ma non sarà l’unico visto che il fenomeno di San Candido dovrà rinunciare ad alcuni 1000 importanti come appunto questo californiano, poi il torneo di Miami e infine anche il Masters 1000 di Montecarlo che aprirà la stagione sulla terra rossa. Jannik resterà fermo cosi per tre mesi e tornerà direttamente agli Internazionali d’Italia a Roma.

Una brutta battuta d’arresto per il fenomeno azzurro che perderà diversi punti e che rischia di perdere anche il primato nel ranking Atp, al momento comunque abbastanza saldo. Per Sinner c’è da registrare diverse brutte notizie, non solo dal punto di vista dei risultati ma anche dal punto di vista economico, andiamo a vedere insieme il perchè.

Batosta Jannik Sinner, il danno economico non è da poco

Il torneo di Indian Wells è uno dei più belli e sicuramente dei più ricchi con il vincitore che porterà a casa 1 milione e 200 mila dollari mentre il finalista dovrebbe ottenere circa la metà. Un torneo molto interessante da diversi punti di vista ma Sinner non vi prenderà parte, e non potrà quindi ottenere il montepremi.

Tre mesi di assenza, perderà punti in classifica ed anche diversi montepremi economico, un potenziale danno economico non da poco, anzi tutt’altro. Da Rotterdam fino al 1000 di Madrid, lo scorso anno il fenomeno azzurro incassò circa 2 milioni e mezzo di euro nel 2024 e non ottenne neanche grandissimi numeri nel resto della stagione (ha fatto ancora di meglio) e questo più o meno è il danno economico certo per l’azzurro.

Il 2025 di Sinner è cominciato con una grande vittoria agli Australian Open, il terzo Slam della sua comunque giovane carriera, ma il tennista italiano ha disputato in realtà solo quel torneo. L’azzurro riprenderà ad allenarsi ufficialmente in circoli Atp dal prossimo 13 Aprile e preparerà subito la stagione sulla terra rossa, con obiettivi come gli Internazionali di Roma e successivamente il Roland Garros.