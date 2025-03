Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide ‘tradita’, una telefonata misteriosa scuote tutti

Adelaide sempre grande protagonista degli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore. Il period drama di Rai 1, giunto alla sua nona stagione, continua a catalizzare le attenzioni di un folto pubblico che non si perde una puntata della serie ambientata nella ruggente Milano di metà anni Sessanta, in pieno boom economico.

A certificare il successo della soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi sono i numeri degli ascolti. I dati Auditel dicono che la puntata di mercoledì 5 marzo è stata seguita da 1 milione e 730 mila spettatori attestandosi al 20,4% di share. Cifre che spiegano molto bene perché i vertici Rai abbiano messo rapidamente in cantiere Il Paradiso delle Signore numero 10.

In attesa di sapere di più sugli eventi della prossima stagione, in quella in corso intrighi e intrecci continuano a dare luogo a sorprese nella trama che si articola intorno al grande magazzino milanese. Le anticipazioni dei prossimi episodi vedranno ancora al centro della narrazione la contessa di Sant’Erasmo insieme a una misteriosa telefonata.

Il Paradiso 9, anticipazioni dal 10 al 14 marzo

Nelle prossime puntate del Paradiso vedremo Umberto mettersi in viaggio: direzione Inghilterra, alla ricerca di Adelaide. Il commendatore non avrà successo, almeno fino a un suggerimento di Enrico. Guarnieri riuscirà così a scoprire nuove informazioni sulla contessa e si sfogherà con Italo senza dire nulla a Odile.

Nel frattempo la Galleria Milano deciderà di fare la guerra al Paradiso delle Signore anticipando l’uscita della nuova collezione. La stilista della GMM Giulia Furlan riceverà una telefonata molto importante da parte di un personaggio di spicco della moda. Chiamata inaspettata anche per Odile e Matteo, da parte però di un produttore musicale.

Portelli riceverà un’offerta di lavoro per realizzare dei musicarelli. Ma si dirà disposto ad accettare soltanto a condizione che Odile collabori con lui. Rosa invece si confiderà con Marcello sul passato di Tancredi, che si presenterà al Paradiso con proposta per lei. Ma Marcello non la prenderà bene. Giulia chiederà un incontro a Delia per parlare di faccende personali. Marta invece allarmerà Enrico con una telefonata misteriosa.

La giovane Guarnieri ha ricevuto la visita di un uomo misterioso e Enrico crederà che gli stia nascondendo qualcosa. Rosa continuerà a rifiutare gli inviti a cena di Marcello e Giulia riuscirà a istillare dubbi su Botteri a Delia, almeno prima che intervenga Concetta. Landi deciderà di aiutare Mimmo per la prossima mostra che lo vedrà tra i protagonisti insieme ad Agata. Il comportamento del maggiordomo Italo insospettirà Guarnieri, sempre più deciso a fare luce sulla vicenda di Adelaide.