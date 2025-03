Lutto nel calcio italiano, tifosi di Serie A scossi per la scomparsa improvvisa

Una triste notizia colpisce il mondo del calcio. Un lutto che arriva in maniera improvvisa e che ha scioccato tutti gli appassionati di questo sport. Una dura botta per tutti coloro che lo conoscevano e sempre una doccia gelata per persone che sapevano della sua grande passione, lui era molto legato al mondo del calcio.

E’ venuto a mancare all’età di 68 anni l’ex arbitro di serie A Giuseppe Conocchiari, nativo di Sambucheto di Montecassiano, nel Maceratese. Una notizia che ha scioccato tutti con l’uomo che è scomparso improvvisamente a causa di un malore ed è arrivato tutto in maniera piuttosto inaspettata.

Non si tratta di un giocatore, ma parliamo di un uomo che ha dedicato tutta la vita allo sport ed ha arbitrato nei campi di tutta Italia. Conocchiari debuttò come arbitro di serie A nel 1992, mostrando subito grande personalità. Il match era la sfida al Delle Alpi tra Juventus e Cagliari, in quell’occasione l’arbitro non subi’ la pressione, annullò due gol ai bianconeri e la sfida terminò sul risultato di 0 a 0. L’uomo arbitrò a fine carriera in serie A, e la sua ultima gara arbitrata fu nel campionato cadetto e l’uomo arbitrò la sfida nel Maggio 1993 tra Cesena e Ternana ed ha lasciato sicuramente un bel ricordo nel calcio professionistico.

Addio a Giuseppe Conocchiari, i messaggi di cordoglio per il triste lutto

Anche dopo la carriera di arbitro Giuseppe Conocchiari ha continuato a coltivare la sua passione e ha lavorato come consigliere federale della Figc e successivamente commissario di campo nelle Marche, un ruolo che ha mantenuto fino a due anni fa. Ma Giuseppe non aveva mai avuto intenzione di lasciare il calcio ed anche adesso lavorava come commissario di campo a livello interregionale.

Una passione la sua che non l’ha mai abbandonato e che ha vissuto fino al giorno della sua morte. In molti hanno espresso il cordoglio per questa morte ed ha parlato tra le altre cose anche il delegato provinciale della Figc Guido Andrenelli, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Era una persona sempre sorridente e non avrei mai immaginato accadesse una cosa del genere. Giuseppe ha servito con grande impegno e competenza il mondo del calcio”. Dopo la pensione l’uomo stava lavorando attentamente nell’azienda agricola di famiglia ed aiutava il fratello.