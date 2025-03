WhatsApp, niente paura se cancellano un messaggio: il trucco per leggerli tutti

Whatsapp è una delle app di messaggistica più famose al mondo e oramai qualsiasi persona tende ad utilizzare quest’app per parlare e videochiamare amici, colleghi e parenti che si trovano in tutto il mondo. Negli anni quest’app ha avuto varie aggiunte ed è ormai un prodotto chiave all’interno della nostra società.

Negli anni Whatsapp ha avuto varie modifiche ed ora è possibile anche cancellare quello che viene scritto. E’ sempre più comune come pratica quella di cancellare il messaggio prima che la persona ricevente lo abbia ricevuto. Una pratica fastidiosa e che lascia l’amaro in bocca a quella persona che non riesce a ricevere il messaggio, salta tutto e non vedrà nulla. Una sorta di gaslighting, un evento che genera ansia preventiva nella persona.

Negli anni però si sono sviluppate sempre più app per controbattere gli errori ed è spuntata tra le altre cose un opzione per recuperare i messaggi cancellati, messaggi che pensiamo vadano persi ma che invece c’è un modo per recuperare i messaggi cancellati su Whatsapp, ecco nello specifico come. A dire il vero non esiste una funzione all’interno del programma per recuperare i messaggi ma vi sono app specifiche nel settore.

Messaggi cancellati su Whatsapp, ecco come fare per recuperarli

Se volete provare a recuperare i messaggi esistono delle app di terze parti che registrano tutte le notifiche arrivate sul tuo telefono, compresi i messaggi Whatsapp. Andiamo a vedere nello specifico come funziona e come puoi recuperare i messaggi cancellati:

In primo luogo andare su Play Store e installare un’app di recupero notifiche, un esempio può essere Notification History Bisogna installare l’app e poi concedere tutti i permessi per abilitare le notifiche nel telefono. L’app registrerà tutte le notifiche ricevute, compresi anche i messaggi di Whatsapp eliminati

In questo modo anche se il messaggio verrà cancellato sarà poi possibile recuperarlo mediante le notifiche salvate su telefono. Ovviamente bisogna tenere conto che il trucco viene messo in atto solo se il telefono ha ricevuto la notifica prima dell’eliminazione del messaggio.

Occorre specificare tra le altre cose che se il telefono è in modalità aereo o se hai le notifiche disattivate sul tuo telefono non avrai la possibilità di recuperare i messaggi cancellati sul telefono. Dipende inoltre anche dal telefono e ci sono alcuni telefoni con formato IOS che non leggono queste app e alcune caratteristiche di Whatsapp.