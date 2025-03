Mare Fuori 5, la protagonista sconvolge i telespettatori: va via!

Conto alla rovescia per Mare Fuori. La quinta stagione della serie ideata da Cristiana Farina e prodotta da Rai Fiction e Picomedia sta per tornare in onda. I primi sei episodi andranno in onda dal 12 marzo su Rai Play, mentre l’appuntamento con la prima serata su Rai 2 è fissato dal 26 marzo, con l’intero box set.

Conosciuta anche con il titolo internazionale The Sea Beyond, Mare Fuori ruota intorno alle vicende dei detenuti e dei poliziotti di un immaginario carcere minorile di Napoli: l’IPM (Istituto Penale Minorile), ispirato liberamente al penitenziario di Nisida. Gli ingredienti della stagione numero cinque? Adolescenza, crudezza, realismo, denuncia sociale.

Saranno questi i tratti salienti di Mare Fuori 5. Il regista Ludovico Di Martino ha cercato di dare un taglio nuovo e più realistico alla storia, più vicino all’effettiva situazione delle carceri minorili di oggi. Per certi versi si ritornerà allo spirito dei primi episodi. Nel frattempo uno dei volti storici della serie ha colpito il pubblico con il suo annuncio: la protagonista è pronta ad andare via.

Mare Fuori 5, l’annuncio della protagonista: se ne va via

Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, sarà uno dei personaggi fulcro della quinta stagione di Mare Fuori dopo l’uscita di scena di Nicolas Maupas, Valentina Romani, Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo. La giovanissima attrice partenopea (classe 2003) ha esordito in Mare Fuori a 19 anni ed è stato subito successo per lei e per il suo personaggio.

Il talento di Maria ha conquistato il pubblico della Rai che ha cominciato ad amare Rosa Ricci e l’attrice che la impersona. Adesso è arrivato un altro passo importante. Lo ha annunciato la diretta interessata sul suo profilo Instagram: l’acquisto di una casa a Roma. Una scelta di vita importante dal punto di vista umano e professionale annunciata con un post sui social.

«A 21 anni, lasciare Napoli, la mia famiglia e i miei amici è una delle scelte più difficili che abbia mai fatto. Napoli è casa, è amore, è radici» scrive Maria Esposito nell’incipit del suo post su Instagram, accompagnato da uno scatto che la vede impegnata a firmare dei documenti. «Ho comprato casa a Roma! La città che da sempre è il cuore pulsante del mio sogno di attrice», prosegue il post.

«Trasferirmi qui per il mio lavoro è un passo che porta con sé nuove sfide, ma anche infinite opportunità», spiega Maria Esposito nell’illustrare le ragioni della sua scelta. Malgrado la consapevolezza che la nostalgia sarà forte, la giovane interprete si dice pronta a raccogliere la nuova sfida nella Capitale «con tutta la passione che ho nel cuore!».